Aanvankelijke tekenen van Frenkie de Jong's uitzonderlijke talent verteld door Charlton Vicento en Wiljan Pluim

Voormalig profvoetballer Charlton Vicento en ervaren middenveldspeler Wiljan Pluim delen anekdotes over een jonge Frenkie de Jong tijdens hun tijd bij Willem II. Ze beschrijven hoe zijn dribbels al vroeg trainer Streppel tot waanzin dreven en hoe Pluim direct zijn agent over zijn buitengewone kwaliteiten waarschuwde.

Charlton Vicento , die eerder speelde voor ADO Den Haag en Willem II, werkte vier jaar geleden als begeleider bij een naschoolse opvang. Tussen het gehuil van kinderen door vertelde hij over zijn herinneringen aan Frenkie de Jong tijdens die periode.

Hij herinnert zich dat trainer Jurgen Streppel soms gefrustreerd raakte door de jonge De Jong. Bij oefeningen waarbij de reservesspelers de opstelling van de tegenstander moesten nadoen, gooide De Jong vaak het plan overhoop. Hij dribbelde rustig door en speelde verdedigers uit, net zoals hij nu nog steeds doet. Streppel riep dan: 'Stop daarmee!

' maar De Jong negeerde het en bleef iedereen dribbelend voorbijgaan. Wiljan Pluim, die op dat moment al enige ervaring had in de Eredivisie, had zelf geen optimale relatie met trainer Streppel. Hij belandde regelmatig in de voorbereiding bij de beloftenploeg van Willem II. Het enige goede daarvan was dat hij zo op maandagavond vaak naast Frenkie de Jong op het middenveld moest trainen.

Na twee trainingen belde Pluim meteen zijn zaakwaarnemer: 'Jongen, er loopt hier iemand rond. De jongen is zestien maar kan voetballen, dat is echt onnormaal.

' De anekdotes bovenstaande illustreren al vroeg het uitzonderlijke talent van Frenkie de Jong. Zijn dribbelvaardigheden en het vermogen om verdedigers uit te spelen waren op jonge leeftijd al op een niveau dat ver boven zijn leeftijdsgenoten uitstak. Trainer Streppel kon niet m'n zijn frustratie verhullen wanneer De Jong shoots met de oefening niet meewerkte. Ook Wiljan Pluim herkende onmiddellijk het potentieel, zelfs toen De Jong nog maar zestien was.

Het zijn verhalen die de uniekheid van De Jong onderstrepen en zijn latere wereldcarrière niet onverwacht lijken





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