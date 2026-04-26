Aanval op Correspondents' Dinner: man met wapens en kogelvrij vest tegengehouden door Secret Service

Een gewapende man probeerde in te breken bij het Correspondents' Dinner in Washington, waar president Trump en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren. De Secret Service hield de verdachte tegen, die meerdere wapens en een kogelvrij vest bij zich droeg. Het incident leidde tot een lockdown en een scherpe reactie van de president.

Een man die probeerde in te breken bij het Correspondents' Dinner in Washington had meerdere wapens bij zich en droeg een kogelvrij vest. Dit maakte president Trump bekend tijdens een persconferentie kort na het incident.

Het jaarlijkse diner, waar pers, politici en beroemdheden bijeenkomen, werd verstoord door schoten die buiten de balzaal te horen waren. Op bewakingsbeelden, die de president deelde op Truth Social, is te zien hoe een man langs een beveiligingspost rent en vervolgens wordt tegengehouden door agenten van de Secret Service.

'Hij is neergehaald door de dappere mensen van de Secret Service', zei Trump. Volgens bronnen van persbureau AP zou de dader een 31-jarige man uit Californië zijn. Het vermoeden is dat hij alleen handelde. De verdachte raakte niet gewond, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De politiechef van Washington vermoedt dat de schutter een hotelgast was. Het is nog onduidelijk wie zijn beoogde doelwit was. Toen Trump gevraagd werd of hij dacht dat hij het doelwit was, antwoordde hij: 'Volgens mij wel.

' De openbaar aanklager heeft laten weten dat de verdachte maandag wordt voorgeleid. Over zijn motief kan de politie nog niets zeggen. Eerder op de avond vertelde een CNN-journalist live op tv dat hij zich op een paar meter afstand van de schutter bevond toen die begon te schieten.

'Plotseling begon een man met een wapen te schieten. En ik bevond me toevallig op een paar meter afstand van hem toen hij aan het schieten was.

' 'We hadden net het voorgerecht op en toen hoorden meerdere collega's die schoten, waarop de Secret Service naar binnen stormde met heel veel mensen. Iedereen dook onder de tafels. Bij onze tafel zaten onder meer een serveerster en een lokale televisieverslaggeefster. Zij waren echt doodsbang.

De serveerster zat te bidden en de verslaggeefster was in tranen. Zij werd getroost door iemand. Je moet denken aan een zaal met enorm veel mensen. Dat duurde even en vervolgens werden Trump en allerlei andere politici naar buiten geleid onder bewaking.

Vervolgens gingen we in een soort lockdown. Dat heeft zeker anderhalf uur geduurd. De vraag was: gaat het diner überhaupt nog door? Eerst leek het er even op dat dit het geval was en dat Trump weer terug zou komen, maar er wordt een nieuwe datum geprikt.

Ik bleef zelf wel kalm, maar ik zag dat heel veel mensen flink in paniek waren. Het is toch heel beangstigend, want de zaal was in een kelder. Je zit met heel veel mensen daar, waardoor je het gevoel hebt: als hier een schutter binnenkomt, kan ik geen kant op. In die zin is het absoluut een spannend moment.

' 'We zouden het vanavond over vrijheid van meningsuiting hebben', zei president Trump op de persconferentie. 'Deze avond zou mensen dichterbij elkaar moeten brengen. Dat heeft het op een bepaalde manier toch gedaan. De hele zaal was verenigd.

' Ook refereerde Trump aan de mislukte moordaanslag in 2024 tijdens een campagnebijeenkomst. 'Het is niet de eerste keer dat we zijn aangevallen. ' Verder zei hij vastbesloten: 'We gaan niemand onze samenleving laten overnemen. We gaan geen dingen afzeggen.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Correspondents' Dinner Trump Secret Service Schietpartij Veiligheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Emmen sluit seizoen af met gehavende selectie tegen De GraafschapFC Emmen speelt vanavond de laatste wedstrijd van het seizoen tegen De Graafschap. Trainer Menno van Dam moet het stellen zonder meerdere spelers en hoopt op passie en strijd van zijn team. De clubleiding zal het afgelopen seizoen grondig evalueren.

Read more »

Domper voor PSV: Eindhovenaren moeten absolute sterkhouder missen tegen AjaxPeter Bosz zal in De Topper tegen Ajax geen beroep kunnen doen op Ivan Perisic. De Kroatische sterkhouder van de Eindhovenaren zal het duel met de Amsterdammers wegens schorsing aan zich voorbij moeten laten gaan. Perisic liep de schorsing op in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Read more »

PEC Zwolle wijst reden aan voor 'schandalige' tien minuten tegen PSVHenry van der Vegt en Ryan Thomas kijken met veel chagrijn terug op de 6-1 nederlaag die PEC Zwolle donderdagavond bij PSV in de Eredivisie leed. Dat had alles te maken met de 'schandalige' tien minuten waarin de vier goals van de landskampioen vielen.

Read more »

'Het zijn bijna moordenaars waar je tegen speelt, die wedstrijden zijn oorlogen'In VP's Avonturiers spreekt VoetbalPrimeur met een in Nederland bekende voetballer die buiten de landsgrenzen actief is. Hoe gaat het er in verschillende uithoeken van de wereld aan toe, zowel op voetballend als menselijk vlak? Het komt allemaal voorbij.

Read more »

Juichende huurling na feest tegen werkgever: 'Wil niet meer voor Anderlecht spelen'Keisuke Goto staat onder contract bij Anderlecht, maar wil niet meer voor die club spelen. De twintigjarige Japanner was door het dolle heen na zijn belangrijke goal namens Sint-Truiden tegen zijn huidige werkgever, wat de tongen los maakt in België. 'Ze hebben de kans gehad.

Read more »

President Trump geëvacueerd tijdens Correspondents' Dinner na schietincidentEen schietincident in de buurt van het Correspondents' Dinner in het Witte Huis heeft geleid tot de evacuatie van president Trump en andere aanwezigen. Een verdachte is aangehouden, maar de motieven zijn nog onbekend. Niemand raakte gewond.

Read more »