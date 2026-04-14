Aantal Woningsluitingen door Burgemeesters Sinds 2024 Explosief Gestegen

Trouw onthult: burgemeesters sluiten wekelijks woningen na explosies. Verruimde bevoegdheden leiden tot toename, maar kritiek van advocaten en experts groeit.

Sinds burgemeesters wettelijk meer mogelijkheden hebben gekregen om woningen te sluiten na explosies, is dit een wekelijkse realiteit geworden. Dagblad Trouw heeft hier onderzoek naar gedaan en rapporteert over de toename van woningsluitingen sinds 2024. In dat jaar werden de bevoegdheden van burgemeesters aanzienlijk uitgebreid, waardoor zij de mogelijkheid kregen om woningen of bedrijfspanden tijdelijk te sluiten als deze het doelwit waren van ernstig geweld, zoals explosies of schietpartijen.

Trouw heeft cijfers van het Kadaster verzameld en concludeert dat burgemeesters aanzienlijk vaker tot sluiting overgaan. Deze besluiten worden genomen op basis van de herziene Gemeentewet, die het mogelijk maakt om een pand met spoed te verzegelen, waardoor niemand meer toegang heeft. In 2023 gebeurde dit 46 keer, in 2024 steeg dit aantal tot 160 en vorig jaar, ondanks een lichte daling, bleef het aantal hoog met 141 sluitingen. In de helft van de gevallen was een explosie de oorzaak, vaak veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Andere oorzaken zijn onder meer schietpartijen, de vondst van wapens of illegale prostitutie.

Rotterdam spant de kroon, waar de burgemeester sinds de wetswijziging in 2024 het vaakst tot sluiting overging, namelijk 70 keer. In deze stad werden ook de meeste explosies geregistreerd. Amsterdam volgt op enige afstand met 26 sluitingen, en Almere (12), Amersfoort (12) en Utrecht (9) volgen daarna.

Advocaten uiten kritiek in Trouw op de frequente woningsluitingen. Zij stellen dat deze vaak gebaseerd zijn op ad hoc opgestelde politierapportages. 'En die kloppen vaak van geen kant', zegt de Rotterdamse advocaat Angelique Bhagwandin, die veel bewoners in dit soort zaken vertegenwoordigt. 'Op het moment van de sluiting weet de burgemeester vaak nog niet wat er daadwerkelijk speelt.'

Ook Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is kritisch. Hij wijst erop dat de bewoner lang niet altijd betrokken is bij een crimineel conflict in geval van een explosie. De oorzaak kan ook liggen bij een wraakzuchtige ex-partner, een concurrerende ondernemer of zelfs een vergissing in het adres. 'Het schuurt op veel vlakken', aldus Vols. 'Het is mogelijk dat je uit je woning wordt gezet, terwijl je er niets mee te maken hebt.'

Trouw meldt dat bewoners zelfs permanent dakloos kunnen raken door deze sluitingen. Verhuurders hebben namelijk de bevoegdheid om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden als een pand tijdelijk gesloten wordt. Een woordvoerder van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters benadrukt in de krant dat burgemeesters niet lichtzinnig tot sluiting overgaan. In situaties waarin direct gevaar dreigt, weegt het belang van de openbare orde het zwaarst, ongeacht de betrokkenheid van de bewoners bij het geweld.

Trouw vermoedt dat het werkelijke aantal woningsluitingen nog hoger ligt dan de geregistreerde cijfers. Gemeenten zijn verplicht om een sluiting in het Kadaster te registreren, maar het lijkt erop dat meerdere gemeenten zich niet altijd aan deze verplichting houden. Dit leidt tot een onvolledig beeld van de praktijk en bemoeilijkt een accuraat overzicht van de impact van de verruimde bevoegdheden van burgemeesters.

De kritiek van advocaten en experts wijst op de complexiteit van de situatie. De snelle sluiting kan leiden tot onrechtvaardige situaties, waarbij onschuldige bewoners de dupe worden van het beleid. Het is essentieel om de procedures en de informatie waarop burgemeesters zich baseren, zorgvuldig te evalueren om te voorkomen dat burgers onterecht hun huis kwijtraken. De afweging tussen het beschermen van de openbare orde en het waarborgen van de rechten van individuele bewoners is cruciaal in dit kader. De toename van het aantal sluitingen en de kritiek die hierop volgt, benadrukken de noodzaak om het beleid voortdurend te evalueren en zo nodig bij te sturen.





