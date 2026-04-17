Aantal stalbranden onverminderd hoog: Verplichte keuring in de maak

Ondanks aanhoudende aandacht blijft het aantal stalbranden in Nederland zorgwekkend hoog. Ruim 60.000 dieren kwamen vorig jaar om het leven bij 41 incidenten. Staatssecretaris Erkens wil nu een verplichte brandveiligheidskeuring invoeren. Een melkveehouder deelt zijn persoonlijke ervaring met een bijna-catastrofe.

Ondanks de voortdurende aandacht voor het probleem, is het aantal stalbranden in Nederland vorig jaar niet gedaald. In 2023 waren er 41 branden, waarbij helaas meer dan 60.000 dieren het leven lieten. Dit aantal is vergelijkbaar met het jaar daarvoor. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw heeft aangekondigd een verplichte brandveiligheidskeuring voor agrarische bedrijven te willen invoeren om deze schrijnende situatie aan te pakken.

De gevaren van brand kunnen zich op onverwachte momenten en in ogenschijnlijk kleine hoekjes manifesteren, zoals melkveehouder Johan Oosthoek en zijn broer Barry aan den lijve ondervonden. Op zaterdagochtend 3 januari, vlak voor het melken, wilden ze een mankement aan de mestrobot verhelpen. Een onderdeel was afgebroken en moest opnieuw worden gelast. De broers namen naar eigen zeggen de nodige voorzorgsmaatregelen. Ze gebruikten een speciaal lasapparaat dat minder vonken produceert en stonden klaar met een brandblusser, mocht er iets misgaan. Helaas ging het alsnog goed mis.

Johan blikt terug op de gebeurtenissen en legt uit dat de weersomstandigheden niet optimaal waren, waardoor de ventilatie in de mestkelder niet naar behoren functioneerde. Hierdoor konden ontvlambare mestgassen de stal binnendringen. De vonken van het lassen vormden de fatale trigger. Er kwamen direct grote steekvlammen uit de roosters, die wel 3 tot 4 meter hoog reikten. Binnen de kortste keren stond het stro in brand. Johan, die al 27 jaar vrijwillig brandweerman is, probeerde met de brandblusser de vlammen te bestrijden, maar het vuur verspreidde zich te snel. In een race tegen de klok besloten ze de koeien onmiddellijk naar buiten te brengen. Uiteindelijk slaagde de familie erin om alle 240 koeien veilig in de buitenlucht te krijgen.

Johan benadrukt dat ze het nog relatief 'gemakkelijk' hadden omdat het koeien betrof. Deze dieren zijn over het algemeen makkelijk te verplaatsen. Bij het houden van varkens of kippen zou dit een aanzienlijk groter probleem zijn, stelt de melkveehouder. Deze dieren bevinden zich vaak in grote aantallen in de stallen en zijn niet gewend om naar buiten te gaan, en in veel gevallen is er geen directe uitgang. Wanneer er in zo'n stal brand uitbreekt, wordt het extreem moeilijk om de dieren tijdig te evacueren. Vorig jaar ging het dus tientallen keren mis, met dramatische gevolgen.

Zowel de brandweer als verzekeraars uiten hun bezorgdheid over het aanhoudende hoge aantal stalbranden. Een woordvoerder van de brandweer noemt het 'betreurenswaardig' dat de trend niet daalt en benadrukt het cruciale belang van preventieve maatregelen om branden te voorkomen of op zijn minst beheersbaar te maken. Verzekeraars hopen dat het kabinet vaart maakt met het verplicht stellen van brandveiligheidsinspecties. Staatssecretaris Erkens heeft de intentie om deze zo spoedig mogelijk in te voeren en zal in het najaar een definitieve beslissing nemen over de precieze invulling, waarbij hij aangeeft 'oog te hebben' voor de praktische uitvoerbaarheid.

Na de brand in zijn stal heeft melkveehouder Johan een nieuwe kijk op brandveiligheid gekregen en hoopt hij dat andere boeren deze ernstiger zullen nemen. Meer bewustzijn van de veiligheidsrisico's bij alledaagse werkzaamheden op het erf zou volgens hem een belangrijke eerste stap zijn. Hij benadrukt het belang van zelfredzaamheid en ziet minder heil in meer verplichtingen vanuit de overheid. Brandveiligheid is voor veel boeren ook een kwestie van financiële haalbaarheid, legt hij uit. 'We werken met extreem krappe marges, dus het is niet realistisch om peperdure systemen in de stal te installeren die mogelijk niet eens effectief blijken te zijn.' Daarom hoopt hij dat er binnen de bestaande regelgeving oplossingen gevonden kunnen worden om het aantal stalbranden terug te dringen.





