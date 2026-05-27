Aantal miljoenenwoningen in Nederland stijgt naar recordhoogte

In 2025 zijn er 273.000 koopwoningen in Nederland die meer dan 1 miljoen euro waard zijn, een toename van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. De prijzen van deze woningen stegen met 8,8%, harder dan de gemiddelde woningmarkt. Amsterdam en Den Haag hebben de meeste miljoenenwoningen, en Wassenaar herbergt de duurste straat. Ook rijtjeshuizen en appartementen bereiken nu de miljoenengrens.

Het aantal koopwoningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen euro is in 2025 gestegen naar ruim 273.000. Dat zijn er aanzienlijk meer dan een jaar eerder, toen het aantal nog onder de 250.000 lag.

De toename van het aantal miljoenenwoningen weerspiegelt de aanhoudende prijsstijgingen op de Nederlandse woningmarkt, die vooral in het hogere segment sterker zijn dan gemiddeld. Volgens data van Calcasa, een bureau dat woningwaarden analyseert, is ongeveer een op de zestien koopwoningen inmiddels een miljoenenwoning. De gemiddelde prijs van een huis in deze categorie bedraagt 1.360.000 euro. De prijsstijging van miljoenenwoningen was vorig jaar opvallend hoger dan die van de rest van de markt.

Terwijl de gemiddelde huizenprijs in Nederland met 5,6 procent steeg, gingen woningen van meer dan 1 miljoen euro er maar liefst 8,8 procent op vooruit. Dit verschil is deels te verklaren doordat kopers in het hogere segment vaak minder afhankelijk zijn van hypotheekrente en meer profiteren van vermogensgroei. Gemeenten als Amsterdam en Den Haag hebben de meeste miljoenenwoningen: Amsterdam telt ruim 19.000, Den Haag dik 11.700.

In beide steden is de concentratie van dure woningen hoog, maar ook in plaatsen als Wassenaar, Bloemendaal en Heemstede zijn veel miljoenenwoningen te vinden. Landelijk gezien is nog steeds ruim de helft van de miljoenenwoningen een vrijstaande woning, maar Calcasa benadrukt dat de samenstelling breder is geworden. Vijftien procent is een twee-onder-eenkapwoning, twaalf procent een tussenwoning, acht procent een hoekwoning en negen procent een appartement.

'Daarmee blijft de vrijstaande woning dominant, maar de samenstelling is duidelijk breder dan vroeger', aldus het bureau. In zes gemeenten kost een huis inmiddels gemiddeld meer dan 1 miljoen euro, waaronder Wassenaar, dat ook de duurste straat van Nederland herbergt: de Konijnenlaan. Elk huis aan die laan is meer dan 1 miljoen euro waard, met een gemiddelde woningwaarde van zo'n 3,4 miljoen euro. De duurste buurt van Nederland ligt in Amsterdam, terwijl De Kieviet in Wassenaar een goede derde is.

Wassenaar telt zelfs drie straten waar uitsluitend huizen staan die meer dan een miljoen doen: naast de Konijnenlaan zijn dat de Bloemcamplaan en de Schout bij Nacht Doormanlaan. Over heel het land bekeken is het Haagse Statenkwartier de buurt met de meeste huizen van meer dan een miljoen: bijna 1400. Een buurt in Heemstede staat op de tweede plaats, en Den Haag heeft met de Vogelwijk een derde plek.

De stijging van het aantal miljoenenwoningen roept vragen op over de betaalbaarheid van wonen in Nederland. Hoewel de groei vooral de bovenkant van de markt raakt, hebben ook goedkopere woningen te maken met prijsstijgingen. Experts verwachten dat de trend zich doorzet, mede door de schaarste aan woningen en de lage rente. De miljoenenwoningen zijn niet langer alleen voorbehouden aan villa's; ook rijtjeshuizen en appartementen in populaire steden bereiken deze waarde.

Dit laat zien hoe breed de prijsstijgingen inmiddels zijn en hoe de definitie van een 'miljoenenwoning' is veranderd





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miljoenenwoningen Huizenprijzen Nederland Wassenaar Calcasa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions League-finale 2025/2026: PSG tegen ArsenalDe Champions League-finale van het seizoen 2025/2026 staat voor de deur. In de eindstrijd treffen de Engelsen de kampioen van afgelopen seizoen. PSG en Arsenal zijn de laatste acht geworden en staan voor de finale. De wedstrijd begint zaterdag 30 mei om 18.00 uur en is live te bekijken op Ziggo Sport. Voor kijkers zonder Ziggo-abonnement is de wedstrijd live en gratis te streamen via Ziggo Sport Free.

Read more »

Ismael Saibari Speler van het Jaar EredivisieIsmael Saibari is de speler van het jaar 2025/2026 in de Eredivisie

Read more »

Seizoen 2025/26: recordcijfers voor Nederlands betaald voetbalHet seizoen 2025/26 kende 975 profwedstrijden, met hoge doelpunten- en kijkcijfers in alle competities.

Read more »

Het Premier League Team van het Seizoen 2025/26De balans wordt opgemaakt: welke spelers maakten dit seizoen echt het verschil in de Premier League?

Read more »