Aantal kinderen in noodopvang verdrievoudigd sinds 2022, ernstige gezondheidsproblemen en gebrek aan actie

Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, zo blijkt uit cijfers van het Kinderrechtencollectief. Ruim 7000 kinderen leven in erbarmelijke omstandigheden, met ernstige gezondheidsproblemen en gebrek aan veiligheid. Ondanks politieke beloftes en moties wordt er nauwelijks actie ondernomen om de situatie te verbeteren.

Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, zo blijkt uit cijfers die het Kinderrechten collectief heeft opgevraagd bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Volgens Trouw leven er momenteel ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties, terwijl dat aantal in 2022 nog bijna 2300 was. Marc Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, wijst erop dat de Nederlandse overheid de afgelopen jaren structurele opvanglocaties heeft afgebouwd, waardoor kinderen nu gedwongen zijn om in noodopvang te verblijven.

'Noodopvang is per definitie tijdelijk, maar deze kinderen slapen al jaren in sporthallen, op asielboten of in hotels. Dat is onacceptabel', aldus Dullaert. De omstandigheden in deze locaties zijn volgens hem erbarmelijk. Er is te weinig gezondheidszorg, privacy ontbreekt en de veiligheid laat te wensen over.

In sporthallen slapen kinderen bijvoorbeeld achter schermen, horen alles wat er gebeurt en hebben te maken met lang aanblijvend licht, gebrek aan toezicht en onvoldoende toiletten. Bovendien moeten de kinderen regelmatig verhuizen, soms zes tot acht keer tijdens hun verblijf, wat leidt tot lange periodes zonder school. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Artsen constateren bij kinderen in de noodopvang vaak misselijkheid, darmklachten, slaapproblemen en mentale klachten zoals angststoornissen, gedragsproblemen en woedeaanvallen.

In enkele gevallen is zelfs hersenschade geconstateerd.

'Het is heel ernstig', benadrukt Dullaert. Hij wijst erop dat er met twee maten wordt gemeten.

'Als 7000 kinderen met een Nederlands paspoort in deze situatie zouden zitten, zou er direct actie worden ondernomen. Maar met deze kinderen laten we dit al jarenlang toe, zelfs als we worden aangesproken door instituties zoals het VN-Kinderrechtencomité.

' Hoewel het onderwerp al jaren op de politieke agenda staat, worden er nauwelijks ingrijpende maatregelen genomen. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om de omstandigheden voor kinderen te verbeteren, maar volgens Dullaert zijn er nauwelijks verbeteringen zichtbaar. Een sporthal in Assen werd gesloten, maar over het algemeen zijn kinderen niet uit de noodopvang gehaald.

Anderhalve week geleden was er een debat over de spreidingswet, waarin opnieuw de ernst van de situatie werd benadrukt, maar er werd opnieuw geen actie ondernomen.

'Volgende week is er een debat over asiel en migratie, maar het staat niet eens op de agenda', aldus Dullaert. Volgens het COA kan het probleem alleen worden opgelost als de spreidingswet wordt uitgevoerd, die alle Nederlandse gemeenten verplicht om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Volgens de laatste cijfers van het COA voldoen 108 gemeenten niet aan deze wettelijke verplichting. Een aantal gemeenten dat de afgelopen weken wel wilde meewerken door meer opvangplekken beschikbaar te stellen, werd geconfronteerd met rellen.

Zo werd de politie in Loosdrecht en IJsselstein belaagd met stenen en vuurwerk en werd het gemeentehuis vernield.

'Als er zo veel instanties aan de bel trekken en in de Kamer moties worden aangenomen, maar er wordt niets uitgevoerd, dan krijgt het iets stelselmatigs', zegt Dullaert. 'Blijkbaar vinden we dat we dit toe kunnen laten. Dat is heel ernstig.





