Aanhouding in zaak inbraak Keramiekmuseum Princessehof: verdachte voor rechter

Meer dan drie jaar na de inbraak in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is een verdachte aangehouden. De 22-jarige man uit Almere staat morgen voor de rechter. Vier objecten zijn nog altijd spoorloos.

Meer dan drie jaar na de gewaagde inbraak in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden heeft de politie eindelijk een doorbraak geboekt. Een 22-jarige man uit Almere staat morgen voor de rechter in verband met de diefstal van elf kostbare Chinese keramiekstukken.

Het museum, dat pas vorige week door het Openbaar Ministerie op de hoogte werd gesteld van de aanhouding en de komende rechtszaak, toonde zich verrast. Directeur Eelco van der Lingen gaf aan bij Omrop Fryslân dat de verwachtingen om nog iets van de zaak te horen al lang waren vervaagd. De inbraak vond plaats in de nacht van 12 op 13 februari 2023, toen een groep van drie mannen via een regenpijp het dak van het museum beklom en binnendrong.

Het alarmsysteem werd geactiveerd, wat de daders dwong tot een snelle vlucht, waarbij ze elf topstukken mee namen. Echter, tijdens hun ontsnapping lieten ze zeven van de gestolen objecten vallen, waarbij sommige stukken onherstelbaar beschadigd raakten. De straten rondom het museum waren bezaaid met scherven, een triest gezicht voor de museumdirecteur en het team. De restauratie van de overgebleven stukken was een langdurig en arbeidsintensief proces.

Van der Lingen benadrukte dat het herstel van elk object, afhankelijk van de schade, maanden kon duren. Gelukkig kon een deel van de keramiek met veel toewijding en vakmanschap weer in elkaar worden gezet. De vier vermiste objecten zijn tot op heden nog steeds niet teruggevonden, en zijn niet gesignaleerd op de reguliere kunstmarkt of bij veilinghuizen. De komende rechtszaak zal zich richten op het motief achter de diefstal.

Er circuleren geruchten over een diefstal op bestelling, maar de keuze voor juist deze elf stukken, die niet de meest waardevolle in de collectie waren, roept vragen op. Van der Lingen merkte op dat er wellicht andere objecten waren die op de markt meer interesse zouden hebben gewekt. Aan de andere kant suggereert de manier waarop de daders het museum binnendrongen, via het dak, dat ze zich goed hadden voorbereid en het gebouw grondig hadden bestudeerd.

De onhandige manier waarop ze vervolgens het grootste deel van hun buit lieten vallen, doet echter vermoeden dat de operatie niet vlekkeloos verliep. Het museum hoopt morgen tijdens de rechtszaak antwoorden te krijgen op de vele openstaande vragen, met name over de vermiste objecten. De hoop om de gestolen stukken terug te vinden blijft bestaan, al is het museum zich ervan bewust dat de kans klein is.

Het Openbaar Ministerie zal tijdens de zitting uitleggen hoe de verdachte uit Almere is opgespoord en welke stappen zijn ondernomen om de twee andere verdachten te identificeren en te vinden. Net als de vier vermiste objecten, zijn ook de andere twee verdachten tot op heden spoorloos. De zaak werpt een schaduw over de veiligheid van culturele instellingen en de bescherming van waardevol erfgoed.

Het museum heeft na de inbraak de beveiliging verder aangescherpt, maar de impact van de diefstal is nog steeds voelbaar. De inbraak in het Princessehof was niet alleen een verlies voor het museum, maar ook voor de culturele gemeenschap. De gestolen keramiekstukken waren van onschatbare waarde, niet alleen financieel, maar ook historisch en artistiek. De restauratie van de beschadigde objecten was een belangrijke stap in het herstel, maar de leegte die de vermiste stukken achterlaten, blijft bestaan.

Van der Lingen benadrukte het belang van internationale samenwerking bij het opsporen van gestolen kunst en erfgoed. Hij pleitte voor een betere uitwisseling van informatie tussen landen en een strenger toezicht op de kunstmarkt. De rechtszaak morgen is een belangrijke mijlpaal in de zaak, maar het is nog te vroeg om te zeggen of deze zal leiden tot de terugvinding van de vermiste objecten en de veroordeling van alle betrokkenen.

Het museum blijft hoopvol en zal alles in het werk stellen om de gestolen stukken terug te krijgen en de daders te vervolgen. De zaak Princessehof is een herinnering aan de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed en de noodzaak van voortdurende waakzaamheid en investeringen in beveiliging. De komende dagen zullen uitwijzen welke nieuwe ontwikkelingen de rechtszaak zal brengen en of er eindelijk een einde komt aan deze langdurige en pijnlijke zaak.

De betrokkenheid van de gemeenschap en de steun van het publiek zijn van onschatbare waarde voor het museum in deze moeilijke tijd. Het museum hoopt dat de rechtszaak een signaal af zal geven dat diefstal van cultureel erfgoed niet getolereerd wordt en dat daders zullen worden gestraft





Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Inbraak Aanhouding Rechtszaak Chinese Keramiek Diefstal

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steeds meer huishoudens willen overstappen naar nieuwe energieleverancierUit onderzoek blijkt dat 1,7 miljoen huishoudens de intentie hebben om van energieleverancier te veranderen, een stijging ten opzichte van vorig jaar. De hoge energieprijzen, veroorzaakt door onder meer de Iranoorlog, zijn de belangrijkste reden. Klanten zijn minder trouw aan hun huidige aanbieder, met name bij Oxxio en Energiedirect. De Consumentenbond bevestigt een toename in het vergelijken van energiekosten.

Read more »

Kompany zag Champions League duel als 'marteling' en verwacht meerVincent Kompany kon het spectaculaire duel tussen PSG en Bayern München niet optimaal beleven vanwege een schorsing. Hij beschrijft het kijken vanaf de tribune als een marteling, maar ziet kansen voor Bayern München in de terugwedstrijd. Daarnaast reageert hij op de druk die wordt uitgeoefend op de rechtspraak in een andere zaak.

Read more »

CEO netbeheerder TenneT: meer stroomstops zoals in UtrechtCEO van netbeheerder TenneT Manon van Beek verwacht dat er op meer plekken in Nederland stroomstops zullen komen zoals in Utrecht. Dat zegt ze in Sven op 1. 'Dit gaat vaker voorkomen.'

Read more »

Drenthe stuurt twee brandweerwagens richting natuurbrand bij 't Harde: 'Meer kunnen we niet missen'De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is met twee natuurbrandbestrijders onderweg naar het militair oefen- en schietterrein bij 't Harde. Daar brak eerder vandaag 'een uitzonderlijk grote brand' uit.

Read more »

Meer dan 800 kerken luidden klokken voor de Babayants in KampenHet gezin uit Oezbekistan moet het land uit, maar wordt vooralsnog niet uitgezet omdat het een 24/7 kerkdienst bijwoont.

Read more »

Verdachte aangehouden voor inbraak Keramiekmuseum Princessehof, andere daders nog spoorloosIt nijs komt as in ferrassing foar it Keramiekmuseum. Dat krige it nijs ferline wike pas te hearren fan it Iepenbier Ministearje.

Read more »