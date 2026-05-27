Aanhouding in liquidatiezaak bij molen in Zwolle

De politie heeft een 51-jarige man uit Zwolle aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van een 34-jarige man bij een molen in februari. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord.

De politie heeft een 51-jarige man uit Zwolle aangehouden voor betrokkenheid bij een liquidatie die plaatsvond op een dinsdag in februari van dit jaar. Het slachtoffer, een 34-jarige man, werd toen doodgeschoten bij molen De Passiebloem in Zwolle .

De verdachte werd op donderdag gearresteerd na een intensief onderzoek dat wekenlang duurde. De politie maakt vooralsnog geen details bekend over de identiteit van de verdachte of zijn exacte rol in het misdrijf. De liquidatie vond plaats op klaarlichte dag, rond het middaguur. Op beelden die door de politie werden vrijgegeven, is te zien hoe twee mannen minutenlang rondhingen bij de plaats delict.

Toen het slachtoffer aan kwam lopen, werd hij beschoten en overleed ter plekke. De twee daders vluchtten weg op een scooter. De politie startte direct een groot onderzoek en schakelde de hulp van het publiek in via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Na de uitzending kwamen meerdere tips binnen, waaronder namen van mogelijke betrokkenen.

Dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 51-jarige man. Hoewel er nu een verdachte is, blijft veel rond de moord onduidelijk. De politie heeft volgens regionale media RTV Oost nog steeds een groot rechercheteam op de zaak zitten. Recentelijk werd er nog geflyerd in de buurt van de moordplek en via een bulk-sms werd mensen gevraagd naar de nieuwe opsporingsbeelden te kijken.

De politie sluit niet uit dat er meerdere daders betrokken waren en dat er nog meer aanhoudingen volgen. De 51-jarige man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De zaak wordt nog steeds actief onderzocht





