Aanhoudende Overlast Vogelaarpark: Samenscholingsverbod Voldoende?

Buurtbewoners van het Vogelaarpark in Etten-Leur klagen over aanhoudende overlast van een groep jongeren, waaronder vandalisme en gevaarlijk gedrag met fatbikes. Ondanks een samenscholingsverbod blijft de situatie zorgwekkend en vragen bewoners zich af of de maatregelen voldoende zijn.

De situatie in het Vogelaarpark in Etten-Leur is al geruime tijd gespannen door aanhoudende overlast veroorzaakt door een groep jongeren. De problemen variëren van vandalisme, zoals het bekogelen van auto's en woningen met eieren en stenen, tot gevaarlijk gedrag met hardrijdende fatbikes.

Deze acties zorgen voor onrust en angst onder de buurtbewoners, die zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen en zichzelf. De burgemeester heeft recentelijk opnieuw een samenscholingsverbod ingesteld in het park, in een poging de overlast te verminderen. Echter, de effectiviteit van dit verbod wordt in twijfel getrokken door de omwonenden, die aangeven dat de jongeren zich snel uit de voeten maken zodra de politie of handhaving in zicht is.

Het is een voortdurend kat-en-muisspel, waarbij de jongeren elkaar waarschuwen en verdwijnen voordat ze kunnen worden beboet. De verhalen van de buurtbewoners schetsen een zorgwekkend beeld. Een ouder echtpaar vertelt hoe de jongeren op fatbikes vlak langs spelende kinderen racen, wat een direct gevaar vormt. Een andere bewoonster toont foto's van haar met eieren besmeurde auto en beschadigde voorruit, het resultaat van een vandalisme-actie.

Ook andere auto's en woningen zijn doelwit geweest van dergelijke acties. Een buurvrouw is zelfs verhuisd nadat er een steen door haar ruit was gegooid. Naast de directe schade en het gevoel van onveiligheid, leidt de overlast ook tot frustratie en irritatie. Johan, een bewoner in de buurt, geeft aan dat hij zelf minder last heeft van de jongeren, maar begrijpt de zorgen van anderen, vooral vrouwen die 's avonds alleen door het park lopen.

Hij benadrukt ook het vandalisme, zoals het in brand steken van speeltoestellen, wat ten koste gaat van de kinderen waarvoor deze voorzieningen bedoeld zijn. Toch pleit hij voor nuance en waarschuwt hij voor stigmatisering van de jongeren en hun voertuigen. De bewoners suggereren verschillende oplossingen. Een veelgehoorde wens is meer handhaving in burgerkleding, zodat de jongeren op heterdaad kunnen worden betrapt.

Daarnaast wordt er opgeroepen tot meer aandacht voor de oorzaken van de overlast. Tugba, een moeder van twee kinderen die regelmatig in het park spelen, wijst erop dat er te weinig activiteiten zijn voor oudere kinderen, wat kan leiden tot verveling en kattenkwaad. Ze benadrukt dat de gemeente meer zou kunnen doen om de jongeren te betrekken en te stimuleren. Johan is positief over de inzet van de gemeente en merkt een verbetering sinds de invoering van het samenscholingsverbod.

Hij ziet meer handhaving en sfeerbeheer in het park. Ook Tugba ziet dat wijkagenten vaker het gesprek aangaan met de jongeren, wat zij als een positieve ontwikkeling beschouwt. De bewoners zijn het erover eens dat een combinatie van handhaving, preventie en contact met de jongeren de meest effectieve aanpak is om de overlast in het Vogelaarpark te verminderen en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Het is een complexe problematiek die vraagt om een integrale aanpak en een open dialoog tussen de gemeente, de politie, de buurtbewoners en de jongeren zelf





