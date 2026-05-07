Aad de Mos reflecteert op de indrukwekkende loopbaan van Ricky van Wolfswinkel

Met het naderende einde van de carrière van Ricky van Wolfswinkel spreekt Aad de Mos zijn bewondering uit voor de spits. De Mos analyseert het succes, de penalty-techniek en de mogelijke toekomstige rollen van de routinier.

De voetbalwereld bereidt zich voor op het afscheid van een ware routinier. Ricky van Wolfswinkel, de ervaren spits die inmiddels een gevestigde waarde is in het Nederlandse voetbal, heeft bekendgemaakt dat hij na het huidige seizoen definitief stopt met het profvoetbal.

Het is een besluit dat veel emoties oproept, niet alleen bij de spelers van FC Twente, maar ook bij trainers en analisten die zijn groei door de jaren heen hebben gevolgd. Van Wolfswinkel heeft een loopbaan achter de rug die gekenmerkt werd door hard werken, een scherpe neus voor goals en een onvermoeibare drang om zichzelf te bewijzen in verschillende competities.

Zijn vertrek markeert het einde van een tijdperk voor een speler die altijd een voorbeeld is geweest van professionaliteit en toewijding op het veld. Een van de mensen die met veel bewondering terugkijkt op deze weg is Aad de Mos. De voormalig trainer heeft een bijzondere band met de spits, aangezien hij Van Wolfswinkel al twintig jaar geleden kende toen deze nog een veelbelovend talent was bij Vitesse.

De Mos benadrukt dat de spits met opgeheven hoofd het veld kan verlaten. Volgens hem is het meest indrukwekkende aan de carrière van de 37-jarige dat hij overal waar hij speelde in staat was om het scorebord te doen veranderen. De Mos prijst met name de technische uitvoering van zijn strafschoppen. Hij noemt deze simpelweg fenomenaal en stelt dat wanneer Van Wolfswinkel achter de bal gaat staan, de supporters en teamgenoten vrijwel zeker kunnen zijn dat er een doelpunt volgt.

Deze kalmte en precisie onder hoge druk waren kenmerkend voor zijn spel en maakten hem tot een gevreesde aanvaller in elke competitie waar hij actief was. Ondanks alle successen plaatst Aad de Mos ook een interessante kanttekening bij de loopbaan van de spits. Hij suggereert dat het lot een rol heeft gespeeld in de uiteindelijke koers van Van Wolfswinkel.

Volgens De Mos had de spits wellicht een nog spectaculairder pad bewandeld als hij in Amsterdam was geboren en was doorgebroken bij een absolute topclub als Ajax. De Mos redeneert dat de zichtbaarheid en de connecties van een club als Ajax kunnen leiden tot transfers naar de absolute wereldtop. In plaats van een overstap naar Sporting Portugal, had de weg voor Van Wolfswinkel wellicht direct geleid naar een club van het kaliber van FC Barcelona.

Hoewel hij veel heeft bereikt door zijn enorme doorzettingsvermogen, blijft de vraag wat er gebeurd zou zijn als de omstandigheden bij zijn doorbraak anders waren geweest. Dit illustreert hoe timing en locatie soms een cruciale rol spelen in de loopbaan van een topsporter. Hoewel de schoenen aan de wilgen worden gehangen, verwacht Aad de Mos dat de voetbalwereld nog lang niet klaar is met Ricky van Wolfswinkel.

De Mos ziet in hem de kwaliteiten om een succesvolle nieuwe stap te zetten binnen de sport. Of het nu gaat om een rol als trainer of als analyticus, De Mos is ervan overtuigd dat de spits de juiste eigenschappen bezit. Hij wijst hierbij op de nuchtere instelling, de eerlijkheid en het diepe tactische inzicht van de speler.

Van Wolfswinkel is iemand die het spel goed kan lezen en in staat is om complexe situaties op het veld te analyseren, wat hem een ideale kandidaat maakt voor een technische functie. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat we hem in de toekomst nog vaak zullen zien langs de zijlijn of in de studio, waar hij zijn jarenlange ervaring kan overdragen op de volgende generatie voetballers





