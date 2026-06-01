A27 en A59 dicht vanwege werkzaamheden

De A27 en A59 zijn deze week een aantal nachten dicht vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Deze week zijn de A27 en A59 een aantal nachten dicht vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat werken aan verbeteringen van de A27 tussen knooppunt Houten en knooppunt Hooipolder.

Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. De werkzaamheden zorgen ervoor dat de A27 deze week wordt afgesloten op de volgende momenten: Van maandag 1 juni tot dinsdag 2 juni richting Utrecht, tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Van dinsdag 2 juni tot woensdag 3 juni bij de afrit Nieuwendijk (22). Van donderdag 4 juni tot vrijdag 5 juni zijn bij knooppunt Gorinchem verschillende verbindingswegen afgesloten voor kleinschalig onderhoud.

Ook de A59 is deze week op verschillende momenten afgesloten, dat gaat vooral om nachtafsluitingen: Van dinsdag 2 juni tot woensdag 3 juni richting Den Bosch, tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. En richting Zeeland/Rotterdam tussen knooppunt Hooipolder en afrit Made (32). Van woensdag 3 juni tot donderdag 4 juni uur richting Den Bosch, tussen knooppunt Hooipolder en afrit Waspik (35). En richting Zeeland/Rotterdam tussen de aansluiting bij Waalwijk (37) en knooppunt Hooipolder.

Ook later in de maand juni is Rijkswaterstaat bezig met verbeteringen aan de weg. Op deze momenten is de A27 nog meer dicht: Van dinsdag 9 juni tot woensdag 10 juni richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23). Van woensdag 10 juni tot donderdag 11 juni richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23). Van donderdag 11 juni tot vrijdag 12 juni richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23).

Ook is de A27 vanaf maandag 22 juni tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem 6 weken lang dicht





