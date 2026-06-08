A15 bij Papendrecht volledig afgesloten door takken na onweer, chaos en omleiding actief

De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen dicht vanwege een grote hoeveelheid takken op de weg na onweer. Hulpdiensten werken aan opruiming, rijstroken worden gefaseerd vrijgegeven. Er is chaos en files, en sommige auto's hebben schade.Een motorrijder omzeilde de afsluiting. Verkeer wordt omgeleid via A16, A27 en A59. KNMI geeft code geel voor Zuid-Holland.

De A15 ten hoogte van Papendrecht is in beide richtingen volledig afgesloten omdat de weg bezaaid ligt met takken. Rijkswaterstaat meldde rond 18:10 uur dat de afsluiting inging vanwege het grote aantal takken dat door het onweer op de rijbaan was geblazen.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om de takken op te ruimen. Volgens een woordvoerder zal langzaamaan rijstrook voor rijstrook weer vrijgegeven worden, maar de exacte tijd waarop de snelweg weer volledig open is, is nog niet bekend. Het verkeer wordt omgeleid via de A16, A27 en A59. Op video's is te zien dat een enorme file of chaos is ontstaan achter de afsluiting.

Voertuigen staan kriskras door elkaar, wachtend op de opruiming. Enkele auto's hebben schade opgelopen, vooral ruitschade, door losse takken en zullen door een berger worden meegenomen. Opvallendは een motorrijder die weigerde te wachten en via een zijweg het rood kruis omzeilde en verder reed richting Rotterdam. Het is onduidelijk of deze weggebruiker een boete heeft gekregen.

Terwijl de opruimingswerkzaamheden voortduren, is ook de rijbaan richting Rotterdam dicht, waardoor de omleiding via A27/A59/A16 van kracht blijft. Daarnaast heeft het KNMI-code geel uitgegeven voor Zuid-Holland vanwege onweersbuien, hagel en windstoten tot ongeveer 60 km/u. Deze waiver blijft tenminste tot 20:00 uur van kracht





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A15 Papendrecht Verkeersophoping Hulpdiensten Rijkswaterstaat

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