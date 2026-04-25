A12 Geblokkeerd door Klimaatactivisten en Solidariteitsbetuiging met Palestina

Extinction Rebellion, Debt 4 Climate en Utrecht for Palestine blokkeren de A12 bij De Meern, protesterend tegen fossiele subsidies en uiten solidariteit met Palestina. Er is sprake van extreme verkeershinder.

De A12 bij De Meern is vandaag het toneel van een grootschalige blokkade door activisten van Extinction Rebellion , Debt 4 Climate en Utrecht for Palestine.

Honderden demonstranten hebben zich op de snelweg gevestigd, nabij knooppunt Oudenrijn, waardoor het verkeer in beide richtingen ernstig is verstoord. De actie, die begon in de vroege middaguren, is een directe reactie op wat de demonstranten ervaren als het falen van de Nederlandse overheid om de klimaatcrisis serieus aan te pakken en de beloften rondom het afbouwen van fossiele subsidies niet na te komen. De demonstranten zitten op de weg en scanderen leuzen, waarbij ook Palestijnse vlaggen prominent aanwezig zijn.

Deze combinatie van klimaatactivisme en solidariteit met Palestina voegt een extra laag complexiteit toe aan de protestactie. De politie is met een aanzienlijke macht aanwezig, maar heeft tot nu toe afgezien van directe ingrepen, hoewel er eerder pogingen zijn gedaan om te voorkomen dat demonstranten de snelweg op zouden lopen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extreme verkeershinder en adviseert weggebruikers de A12 volledig te vermijden en alternatieve routes te zoeken.

De impact van de blokkade strekt zich uit over een groot gebied rond Utrecht, met lange files en vertragingen als gevolg. De keuze voor de A12 als locatie voor het protest is bewust gemaakt door de demonstranten. Ze stellen dat een eerder door de gemeente Utrecht aangewezen protestlocatie onvoldoende impact zou hebben om de aandacht te vestigen op hun eisen.

De activisten willen een maximale verstoring van de normale gang van zaken veroorzaken om druk uit te oefenen op het kabinet-Jetten. Ze beschuldigen het kabinet van greenwashing en stellen dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. De demonstranten eisen een onmiddellijke stopzetting van alle subsidies op fossiele brandstoffen en een versnelde transitie naar duurzame energiebronnen.

Ze benadrukken dat de klimaatcrisis een existentiële bedreiging vormt en dat er drastische maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken. De aanwezigheid van Palestijnse vlaggen tijdens de demonstratie is een uiting van solidariteit met het Palestijnse volk en een verwijzing naar de vermeende link tussen klimaatverandering en geopolitieke conflicten. Activisten stellen dat de uitbuiting van fossiele brandstoffen in conflictgebieden bijdraagt aan instabiliteit en onrecht.

De actie roept vragen op over de balans tussen het recht op protest en de noodzaak om de openbare orde te handhaven. De situatie op de A12 is gespannen, maar tot nu toe is het protest vreedzaam verlopen. De politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten en is voorbereid om in te grijpen indien de situatie uit de hand zou lopen. Er zijn zorgen over de veiligheid van de demonstranten en de weggebruikers.

De blokkade veroorzaakt niet alleen verkeerschaos, maar heeft ook economische gevolgen. Bedrijven die afhankelijk zijn van het goederenvervoer over de A12 ondervinden hinder van de blokkade. De actie van Extinction Rebellion en de andere betrokken organisaties is onderdeel van een bredere internationale beweging van klimaatactivisten die steeds vaker radicalere acties ondernemen om de aandacht te vestigen op de klimaatcrisis.

De demonstranten hopen dat hun actie een wake-up call zal zijn voor de politiek en dat het kabinet-Jetten eindelijk concrete stappen zal zetten om de klimaatdoelstellingen te halen en de fossiele subsidies af te bouwen. De komende uren zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe de situatie zich zal ontwikkelen en of de demonstranten bereid zijn om hun blokkade voort te zetten. De politie heeft nog geen duidelijkheid gegeven over wanneer en hoe ze zullen ingrijpen.

Het is aannemelijk dat de blokkade nog langere tijd zal duren, wat tot verdere verkeershinder en economische schade zal leiden. De actie heeft inmiddels veel aandacht getrokken in de media en op sociale media, wat de boodschap van de demonstranten verder verspreidt





