A?dam Toren heropent tiende verjaardag met feestje en buitenluisterfeest

Voor de viering van het tienjarige bestaan van de A?dam Toren kon je vanmorgen vroeg gratis naar boven om te genieten van een van de mooiste uitzichten van de stad.

Naast toegang tot het observatiedek is er een silent disco en kunnen mensen de schommel op het dak proberen. Mede-eigenaar Sander Groet is trots op het megaproject dat hij aanging met ondernemers Duncan Stutterheim en Hans Brouwer: "Ik zie altijd wel verbeterpunten, dat zit een beetje in mij. Dus het moment pakken en erbij stilstaan, dat is soms wel lastig. Maar na tien jaar kan ik wel zeggen dat het echt is gelukt".

Het gebouw zelf bestaat natuurlijk al een tijdje langer dan 10 jaar. De toren werd in 1966 gebouwd voor Shell en was destijds één van de hoogste gebouwen in de stad. Alhoewel de officiële naam 'Overhoeks' was, vanwege de ligging in een hoek van 45 graden, werd het in de volksmond de Shell-toren genoemd. Na het vertrek van Shell in 2009 bleef het gebouw een aantal jaren leeg.

Pas in 2014 werd aangekondigd dat het gebouw zou worden getransformeerd naar een multifunctioneel gebouw. Tien jaar geleden, in 2016, werd de toren heropent als de A?dam Toren: Amsterdam Dance and Music. Inmiddels trekt de toren jaarlijks zo?n 800.000 bezoekers. Omdat het merendeel daarvan toeristen zijn, hoopte Groet op deze jubileumdag juist de Amsterdammers aan te trekken die er nog nooit zijn geweest: 'Tien jaar is wel echt een mijlpaal.

Ik hoop hiermee iets terug te geven aan de stad. "





