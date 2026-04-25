9-jarige Matthias geeft nieuw flatgebouw in Hoogeveen de naam 'Grote Trap'

De woningcorporatie Domesta heeft de naam voor het nieuwe flatgebouw in Hoogeveen laten kiezen door de buurt. De 9-jarige Matthias Jacobs kwam met de winnende suggestie: Grote Trap. Het gebouw wordt gebouwd naast het bestaande complex De Arend en zal begin 2027 klaar zijn.

De vernieuwing van de wijk in Hoogeveen krijgt een bijzonder tintje dankzij de creativiteit van een jonge inwoner. Matthias Jacobs, een negenjarige jongen, heeft de nieuwe naam voor het toekomstige flatgebouw gekozen: Grote Trap .

Dit gebeurde na een oproep van woningcorporatie Domesta om suggesties voor een passende naam. De onthulling vond plaats in bijzijn van buurtbewoners, die enthousiast reageerden op de keuze. Matthias, samen met zijn familie, bedacht de naam tijdens een avondmaal. Hij legde uit dat Grote Trap verwijst naar een vogelsoort en tegelijkertijd de trapvormige structuur van het gebouw weerspiegelt, gezien de verschillende hoogtes.

Bovendien past de naam goed in de Vogelbuurt en is hij gemakkelijk te onthouden. De reactie van Matthias op de vraag hoe cool hij het vindt dat zijn naam vereeuwigd wordt, was kort en krachtig: Heel cool. Het proces om tot de uiteindelijke naam te komen was niet eenvoudig. Woningcorporatie Domesta ontving maar liefst ruim vierhonderd inzendingen, elk met een eigen verhaal en motivatie.

Jurylid Jolanda Ottens, zelf ook buurtbewoner, vertelde dat het beoordelen van alle inzendingen een tijdrovende klus was. Veel suggesties waren gebaseerd op vogelnamen, en er waren ook ideeën om het gebouw Arend Twee te noemen, een verwijzing naar het bestaande wooncomplex De Arend. Echter, de jury was unaniem van mening dat een nieuwe naam passender was voor een nieuw gebouw. Grote Trap werd gekozen vanwege de originaliteit en de connectie met zowel de omgeving als het ontwerp van het gebouw.

Ottens benadrukte dat de naam goed aansluit bij de identiteit van de wijk en het gebouw. Matthias zelf was overdonderd door de positieve reactie en de eer om de naam te mogen kiezen. Hij liep rondjes door de woonkamer van blijdschap toen hij hoorde dat zijn inzending was geselecteerd. De bouw van het nieuwe flatgebouw, dat naast het bestaande complex De Arend verrijst, is noodzakelijk omdat de oude Arend verouderd is.

Woningcorporatie Domesta hoopt de bewoners begin 2027 te kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw, waarna de oude Arend zal worden afgebroken. De komst van Grote Trap markeert een nieuw hoofdstuk voor de wijk en laat zien hoe belangrijk de betrokkenheid van de gemeenschap is bij dergelijke projecten. Matthias mag het onthulde bord met de nieuwe naam mee naar huis nemen, zodat hij zijn vriendjes het goede nieuws kan vertellen. Hij had de verrassing tot dan toe geheim moeten houden.

De woningcorporatie benadrukt dat de keuze voor Grote Trap een bewijs is van de creativiteit en het enthousiasme van de inwoners van Hoogeveen. De vernieuwing van de wijk is niet alleen een kwestie van nieuwe woningen, maar ook van het creëren van een leefomgeving waar mensen zich thuis voelen en trots op zijn. De betrokkenheid van Matthias en de positieve reacties van de buurtbewoners onderstrepen dit.

Het project laat zien dat een simpele oproep tot participatie kan leiden tot verrassende en inspirerende resultaten. De toekomst van de wijk ziet er rooskleurig uit, met Grote Trap als een symbool van vernieuwing en gemeenschapszin





