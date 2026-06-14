87‑jarige uit Egmond aan Zee vermist: politie vraagt buurtbewoners alert te blijven

Een 87‑jarige vrouw met dementie wordt sinds gisteravond gezocht in Egmond aan Zee. De politie heeft een Burgernet‑melding uitgegeven en roept om extra oplettendheid in tuinen, schuren en omliggende dorpen.

Op de avond van 13 juni is de 87‑jarige inwoner uit Egmond aan Zee, bekend onder de naam Trees, spoorloos geraakt. Volgens de aangetroffen politie‑rapporten werd zij rond 22.20 uur voor het laatst gezien terwijl ze liep op het kruispunt van de Sportlaan, Voorstraat en de Egmonderstraatweg.

Na dat moment weet men niet welke route ze heeft genomen. Direct na het verdwijningsmoment zette de politie een Burgernet‑melding uit om de inwoners van de omgeving te waarschuwen en op te roepen extra oplettend te zijn. Het bericht vraagt bewoners om hun tuinen, schuren, bijkeukens en andere verborgen plekken te controleren, omdat de oudere dame slecht loopt en wellicht op een afgelegen plek is beland.

Het onderzoek is nog in een vroeg stadium, maar de autoriteiten benadrukken dat elke tip, hoe klein ook, van groot belang kan zijn voor het opsporen van de vermiste vrouw. Trees woont in een zorginstelling die bekend staat als de Prins Hendrik Stichting, een instelling die zich richt op de zorg voor mensen met dementie. Haar kleinkind plaatste een bericht op sociale media waarin werd verklaard dat de vrouw de instelling ontruimde en verdween.

Het familielid beschreef haar als verward en aangetoond dat ze een lichte huidskleur heeft, slank is en ongeveer 1,80 meter lang. Op het moment van het verdwijnen had ze een rood met zwart gemarmerd shirt aan, een donkere broek en bruine schoenen. Deze nauwkeurige beschrijving wordt door de politie gebruikt om eventuele getuigen sneller te laten herkennen.

Het feit dat ze slecht kan lopen, maakt het extra urgent om de zoektocht te intensiveren, omdat ze mogelijk niet veraf kan bewegen en daardoor kwetsbaar is voor onderkoeling of andere gevaren. De oproep richt zich niet alleen op Egmond aan Zee, maar ook op de aangrenzende dorpen en gemeenten zoals Castricum, Heiloo en Bakkum.

De politie verzoekt bewoners van deze gebieden om hun ramen en deuren open te houden voor eventuele informatie, en om hun buren te informeren over de situatie. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale vrijwilligersorganisaties, wijkteams en zoek‑en‑reddingsgroepen om een breed zoeknetwerk op te zetten.

De autoriteiten vragen iedereen die iets ongewoons heeft opgemerkt - van een onbekende voetafdruk in een tuin tot een verlaten schoen in een schuur - om direct contact op te nemen met het alarmnummer 112 of de plaatselijke politie‑post. Met de betrokkenheid van de gemeenschap hoopt men de vermiste vrouw snel en veilig terug te vinden





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vermissing Egmond Aan Zee Dementie Burgernet Zoekactie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deze mannen hebben een enorme verzameling Oranjeshirts, en nu is er ook een boekBrian Borghardt en Erik van Goor verzamelden honderden Oranjeshirts en legden dat vast in 'Het Oranjeshirt'. Ontdek de verhalen achter hun favoriete shirts.

Read more »

Lazio kan al binnen een halfjaar grote winst maken op Kenneth TaylorSS Lazio loopt mogelijk al binnen een halfjaar een flinke winst te maken op Kenneth Taylor. De Nederlandse middenvelder staat volgens Il Messaggero in de belangstelling van meerdere Premier League-clubs. Taylor verhuisde in januari van Ajax naar Lazio voor ruim vijftien miljoen euro. Na een sterke tweede seizoenshelft in de Serie A - met drie goals en twee assists in zeventien duels - heeft hij de aandacht van Engelse clubs getrokken. Hoewel Lazio hem graag wil behouden en trainer Gennaro Gattuso de ploeg om hem heen wil bouwen, kampt de club met financiële problemen en heeft een prijskaartje van ongeveer veertig miljoen euro gezet. Bij een eventuele overtreding van deze prijs door een Premier League-club is een verkoop waarschijnlijk onvermijdelijk. Ajax heeft bij de oorspronkelijke transfer een doorverkooppercentage bedongen, wat bij een verkoop voor veertig miljoen euro zou kunnen resulteren in een miljoenenbedrag voor de club uit Amsterdam.

Read more »

NH-studio brengt morele steun en live verslag tijdens religieuze derde etappe van de 4 van AlkmaarDe derde dag van de 4 van Alkmaar kreeg een religieus tintje, met start in de Grote Kerk, route langs de Abdij van Egmond en Onze Lieve Vrouw Ter Nood. NH verplaatste een mobiele studio naar Alkmaar, zond live uit van 06.00 tot 18.00 uur en ondersteunde wandelaars met massage, medailles en festiviteiten. Producent Jelmer Vlot werd voor zijn inzet geëerd en kreeg een herstelbehandeling, terwijl radiomakers June en Karin Bloemen een bruisende finish‑uitzending verzorgden. Publiek, familie en vrienden zorgden voor een warme sfeer en een flinke energieboost voor de deelnemers.

Read more »

Een noodpakket en een noodplan: zo kan jij je voorbereiden op een dreigingNoord-Hollanders Paula en Bo bereiden zich voor op noodsituaties met noodpakketten voor 72 uur. Wat zit erin en wat heb jij nodig? Lees het hele verhaal.

Read more »