82 doden bij gasexplosie in kolenmijn in China, eerder gemelde dodental was verkeerd

Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn 82 mensen om het leven gekomen, in plaats van de eerder gemelde 63. De explosie vond plaats vrijdagavond toen zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk waren in de provincie Shanxi. Honderden reddingswerkers werden ingezet om te helpen. Het dodental was verkeerd opgeteld, zeggen lokale autoriteiten tegen Chinese staatsmedia. 'Na het incident was de situatie op de locatie chaotisch en had het bedrijf geen duidelijk overzicht van het aantal werknemers. Dat leidde tot het onjuiste aantal.'Gisteren werden de eigenaren van de mijn, die verantwoordelijk waren voor de veiligheid, gearresteerd. Volgens de autoriteiten waren er 'ernstige' veiligheidsovertredingen in de mijn, maar verder werd niet uitgelegd om wat voor overtredingen het ging. Chinese staatsmedia meldden dat de plattegrond van de mijn niet overeenkwam met de werkelijke indeling ervan. Ook zou er een te hoge hoeveelheid van koolstofmonoxide aanwezig zijn geweest. Ondanks strengere veiligheidsregels van de overheid komen mijnongelukken in China vaker voor. Vooral in steenkoolprovincies, zoals Shanxi, gaat het vaker mis door gasexplosies, instortingen en gebrekkige veiligheidsmaatregelen. Na het ongeluk van vrijdag is een grondige inspectie van de kolenmijnbouwsector aangekondigd. Zo zullen de gasafvoer, de ventilatiesystemen, de ondergrondse indelingen van mijnen en de monitorsystemen gecontroleerd worden.

