81-jarige man uit Assen krijgt tien jaar cel voor dood van vrouw: rechtbank spreekt van femicide

Een 81-jarige man uit Assen is door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. Het echtpaar was meer dan vijftig jaar samen. De vrouw werd in augustus vermist gemeld en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tynaarlo. De rechtbank oordeelde dat de man zijn vrouw heeft gedood nadat zij weigerde seks te hebben en de relatie wilde beëindigen. Hoewel er sprake was van aanzienlijk geweld, kon de exacte doodsoorzaak niet worden vastgesteld. Vanwege het niet aantoonbaar voorbedachte karakter werd de man vrijgesproken van moord, maar wel schuldig bevonden aan doodslag. Deskundigen constateerden hersenschade bij de verdachte door eerdere infarcten, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht. De rechtbank legde desondanks een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar op, gelijk aan het OM-verzoek, en erkende ook de schadevergoedingsvorderingen van de nabestaanden.

Een 81-jarige man uit Assen is veroordeeld tot tien jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. Volgens de rechtbank heeft de man zijn vrouw vorig jaar augustus om het leven gebracht en haar lichaam daarna gedumpt in een kanaal bij Tynaarlo .

De man was ruim vijftig jaar samen met zijn echtgenote. De rechter oordeelt dat de zaak een "zuivere vorm van femicide" is. De zaak kwam aan het rollen nadat de vrouw eind augustus als vermist werd opgegeven. Toen agenten die middag naar de woning van het echtpaar gingen, troffen zij in de auto van de verdachte lakens met bloedsporen aan.

Kort daarna werd het lichaam van de vrouw gevonden in het kanaal. De verdachte heeft toegegeven dat hij het slachtoffer een aantal keer op haar hoofd had geslagen, maar volgens de rechtbank zijn er sterke aanwijzingen dat de man veel meer geweld heeft gebruikt. Forensisch onderzoek wees uit dat er fors geweld is gebruikt op het hoofd en de hals van het slachtoffer. Ook zijn er verwondingen vastgesteld aan onder meer haar polsen en bovenarmen.

Verder had de verdachte de benen van het slachtoffer vastgebonden en een plastic zak over haar hoofd gedaan. Hoe zij precies om het leven is gekomen, kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Mogelijke doodsoorzaken waren verwurging of verstikking, maar het onderzoek bood onvoldoende aanknopingspunten om één scenario definitief vast te stellen. Volgens de rechtbank staat vast dat de vrouw door toedoen van haar echtgenoot om het leven is gekomen.

Volgens de rechtbank vond het geweld plaats nadat zij seks had geweigerd. Uit het dossier bleek daarnaast dat de vrouw de relatie wilde beëindigen en op zoek was naar een eigen woning. De verdachte had om die reden eerder al haar sleutels en pasjes afgepakt. De rechters spreken daarom van "een zuivere vorm van femicide".

"Het slachtoffer deed niet wat de verdachte, haar man, van haar wilde en dat heeft ze met de dood moeten bekopen", zegt de rechtbank. Ook rekenen de rechters de verdachte aan dat hij het lichaam van zijn vrouw op respectloze wijze heeft achtergelaten. Omdat de rechtbank niet kan vaststellen of sprake is geweest van voorbedachte rade, is de man vrijgesproken van moord. De rechtbank acht doodslag wel bewezen.

Volgens de rechters heeft de verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn vrouw door zijn handelen zou overlijden. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat de verdachte lijdt aan hersenschade die hij heeft opgelopen na meerdere herseninfarcten. Daardoor kon hij de gevolgen van zijn handelen minder goed overzien, aldus de deskundigen. De rechtbank nam die conclusie over en acht de man 'verminderd toerekeningsvatbaar'.

Ondanks zijn hoge leeftijd en verslechterde gezondheid vindt de rechtbank dat alleen een langdurige gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de zaak. De rechtbank legde daarom een gevangenisstraf van tien jaar op, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Ook werden schadevergoedingsvorderingen aan de nabestaanden toegewezen





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Femicide Doodslag Verminderde Toerekeningsvatbaarheid Assen Tynaarlo Hoge Leeftijd Hersenschade Seksueel Geweld Verstikking Verwurging

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