78‑jarige organist Joke van der Meer hoopt op wereldkampioensoptreden als Nederlands elftal doorzet naar finale

Joke van der Meer, de 78‑jarige organist die tijdens de coronapandemie een internet‑sensatie werd, overweegt een optreden op het FIFA‑WK, afhankelijk van de sportieve resultaten van het Nederlands elftal.

Joke van der Meer, de 78‑jarige organist die tijdens de coronacrisis een onverwachte internet‑sensatie werd, staat mogelijk op het punt om een van de grootste podia ter wereld te betreden: het FIFA-wereldkampioenschap.

In een recent interview met Radio 538 liet ze weten dat ze, ondanks een recente val die haar oor en elleboog heeft beschadigd, zich fit genoeg voelt om op te treden wanneer het Nederlands elftal zich promoveert naar de ronde van zestien. Na de val heeft Joke een scheur in haar elleboog opgelopen en een letsel aan haar oor; de hechtingen zijn deze week verwijderd, het verband is af, en ze heeft al haar eerste toetsen zodra haar herstel vordert.

Ze vertelt dat het strekken van haar arm nog een uitdaging is, maar gelukkig kan ze de organen bespelen zonder haar arm volledig te hoeven uitstreken, waardoor ze hoopvol blijft over de mogelijkheid om het publiek tijdens de finale te vermaken. De mogelijkheid om te spelen is nog niet definitief.

Volgens Joke heeft de FIFA haar benaderd met een voorstel om een live‑optreden te geven tijdens de openingsceremonie, maar de organisatie heeft het optreden daarna moeten verplaatsen naar een later moment in het schema.

"Het is nu aan de voetballers, hè", lachte ze, en deed duidelijk dat haar deelname volledig afhankelijk is van de sportieve prestaties van het Nederlands elftal. Ze benadrukte tevens dat ze, hoewel haar herstel vordert, nog geen definitieve bevestiging heeft ontvangen van de eindbeslissing.

Haar optimisme is niet ongegrond: de Nederlandse selectie heeft al laten zien dat ze in goede vorm verkeert, en een plek in de achtste finales zou de deur openen voor een nieuw cultureel spektakel, waarin klassieke muziek en sport samenkomen. Joke's opkomst begon in de eerste maanden van de coronapandemie, toen ze haar orgel meenam naar diverse muziekfestivals en via korte video's op sociale media een breed publiek wist te bereiken.

Haar virtuele optredens, gekenmerkt door virtuoze improvisaties en een ongekende energie, hebben haar tot een internet‑sensatie gemaakt, met miljoenen weergaven en talloze memes die haar naam verbreden buiten de traditionele klassieke muziekwereld. Nu, bijna een decennium later, vertegenwoordigt ze niet alleen een nostalgische terugblik op een unieke periode, maar ook de mogelijkheid om een culturele brug te slaan tussen muziek en sport op een wereldtoneel.

Mocht Nederland zich plaatsen voor de groepsfase en vervolgens de knockout‑ronde bereiken, dan zou Joke van der Meer een van de weinige senior‑muzikanten zijn die tijdens een modern wereldkampioenschap optreedt, een gevoelige en inspirerende boodschap uitdragend over doorzettingsvermogen en de kracht van kunst op elk leeftijdsniveau





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Joke Van Der Meer Wereldkampioenschap Organist Nederlands Elftal Sport En Muziek

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