73-jarige superfan Gert Grimmius uit Stadskanaal naar WK voetbal met zijn erevlag

De 73-jarige Gert Grimmius uit Stadskanaal heeft 374 Oranje-wedstrijden bijgewoond en reist naar het WK in Noord-Amerika. Zijn beroemde Stadskanaal-vlag moet helaas vanwege FIFA-regels in Nederland blijven, maar hij neemt een kleinere variant mee. Hij vertelt over zijn supportertraditie, reisplannen en voorzichtig optimistische verwachtingen voor het Nederlands elftal.

Gert Grimmius uit Stadskanaal is een legendarische supporter met een ongelooflijke passie voor het Nederlands voetbalelftal. Op 73-jarige leeftijd heeft hij al maar liefst 374 wedstrijden van Oranje bijgewoond en hij hoopt dit aantal nog verder te vergroten tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal dat gehouden wordt in Mexico, Canada en de Verenigde Staten.

Zijn meest herkenbare accessoire is een grote vlag waarop de naam van zijn woonplaats, Stadskanaal, prijkt. Deze vlag heeft een belangrijke symbolische waarde, zowel voor hem persoonlijk als voor de plaatselijke gemeenschap. Het verhaal begint in 1988 toen Verry van 't Wout, een stoffenmaker uit Stadskanaal, een enorme van tachtig kilo zware vlag liet maken voor het Europees kampioenschap. Na diens stoppen in 2004, nam Grimmius het stokje over en zette hij de traditie voort.

Helaas kreeg hij recentelijk bericht van de FIFA dat zijn vertrouwde grote vlag niet wordt toegelaten in de stadions omdat deze te groot is. Hij moet deze dus in Nederland achterlaten, wat hem een grote te吻disse knipoog kost. Gelukkig heeft hij wel een kleinere variant die hij kan meenemen naar Noord-Amerika. Grimmius' betrokkenheid bij Oranje gaat terug tot 11 oktober 1970, toen hij voor het eerst een interland van Nederland bijwoonde in Rotterdam tegen Joegoslavië (1-1).

Vier jaar later, tijdens het WK in West-Duitsland, was het zijn eerste ervaring met een wereldkampioenschap. In de jaren daarna bleef hij regelmatig wedstrijden bezoeken, maar door drukke gezins- en werkzaamheden kon hij niet alle onderdelen bijwonen. Vanaf 2006, na zijn pensionering, mistte hij geen enkel WK-onderdeel meer. Hij was aanwezig bij de teleurstellende nederlaag tegen Portugal in 2006, de bijna-wereldtitel in 2010 in Zuid-Afrika, en de latelyere edities in Brazilië en Qatar.

Straks zal hij opnieuw overal in de Verenigde Staten zijn, niet alleen tijdens de groepswedstrijden maar ook voor de eventuele halve finale en zelfs de finale. Als een van de meest betrouwbare en ervaren supporters, heeft hij via de KNVB voorrang op kaarten en hoeft hij niet de hoge prijzen op de open markt te betalen. Praktisch gezien reist Grimmius volgende week samen met zijn mede-supporter en vriend Marcel de Weijs uit Haren naar Amerika.

Ze hebben een auto gehuurd en volgen de ploeg van bondscoach Ronald Koeman van stadion tot stadium. Ze hebben voor hun verblijf al hotels geboekt, inclusief een optie voor de finale, met gratis annulering voor het geval Nederland vroeg genoeg uitgeschakeld wordt. Zijn ervaringen op vorige WK's hebben hem geleerd om voorbereid te zijn. Tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in Rotterdam zal hij nog wel Even zijn grote Stadskanaal-vlag meenemen voordat die achterblijft.

Op die dag zal hij de oranje supportersbus besturen en achteraf samen met andere fans op een besloten supportersfeest zijn. Hij beschrijft die sfeer als een familiereünie waar men elkaar soms al vijftig jaar kent en het verdriet en geluk deelt. Vóórdat het feest echt begint, vertrekt hij alweer want de vlag moet zo vroeg mogelijk in het stadion opgehangen worden.

Hij doet dit altijd op een rustige manier, vaak met hulp van anderen zoals Jac van Laar die ooit tape leent. Voor hem symboliseert Oranje verbinding en avontuur, vooral in het buitenland. Zijn verwachtingen voor hetWK zijn voorzichtig optimistisch. Hij erkent dat Nederland geen absolute topfavoriet is en dat landen als Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Spanje sterker op papier staan.

Geluk zal een cruciale factor zijn.

'Worden we tweede in de poule, dan kunnen we in de tweede ronde direct al Brazilië treffen. Dus een schot net tegen de paal, kan uiteindelijk heel bepalend zijn', aldus Grimmius. Zijn ultieme droom is om niet vóór 20 juli terug te zijn in Nederland - dat zou betekenen dat de finalespel wordt bereikt





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