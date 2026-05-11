7-jarige zoon mogelijk gezien moord op moeder

Paul V. uit Leiden wordt verdacht van de moord op zijn ex-vriendin Laura. Het 7-jarige zoontje van V. heeft mogelijk gezien wat zijn vader deed op de fatale dag. De jongen heeft tegen verschillende politiemensen tegen verschillende kanten tegen hem getuigenis afgelegd.

Laura werd zwaargewond aangetroffen op 29 januari 2024, nadat V. de hulpdiensten had gebeld. Ze hing aan een hondenketting die met een hondenriem was vastgemaakt aan een verwarmingsbuis. Ze overleed een dag later. Paul V. werd een week later opgepakt.

Tijdens dag één van de rechtszaak tegen V. bleek maandag dat de zoon van het stel waarschijnlijk een deel van wat er is gebeurd op die fatale dag heeft gezien. Volgens meerdere getuigen vertelde het jongetje dat hij 'mama hoorde gillen, dat mama op de grond lag, papa erboven, mama werd blauw en er kwam bloed uit haar mond'. Zijn vader hoorde hem de trap afkomen en riep boos dat hij weer naar boven moest gaan.

Zijn vader hield vol dat hij het jochie 'niet gezien' heeft en het kind een fantast is. De kinderen van het stel zijn niet gehoord als getuigen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) later in het onderzoek vaststelde dat ze door hun vader zijn beïnvloed





