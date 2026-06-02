65 asielzoekers terecht in 2e Exloërmond

Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn zegt dat de eerste nacht in de noodopvang in de Hunsowhal goed en relatief rustig is verlopen. De gemeente heeft voor drie nachten opvang geregeld voor de asielzoekers die niet meer terechtkonden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

65 asielzoekers die niet meer terechtkonden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen vannacht in 2e Exloërmond. De noodopvang in de Hunsowhal in de gemeente Borger-Odoorn is voor drie nachten geregeld.

De eerste nacht is goed en relatief rustig verlopen, zegt burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn. De vraag voor de noodopvang kwam zondag binnen, maandag was de ruimte ingericht voor 150 asielzoekers. De burgemeester vertelt dat de gemeenteraad betrokken is bij dit onderwerp.

'In de laatste raadsvergadering hebben we gezegd dat opvang nu vooral moet plaatsvinden elders in het land en ook niet steeds tijdelijk, maar voor langere tijd. Maar als dat niet kan en er komt een vraag van onze buurgemeente, dan helpen we ze uit de brand.

' Er is voor 2e Exloërmond gekozen omdat daar al eerder asielzoekers werden opgevangen. 'Een aantal jaar geleden hebben we in de Hunsowhal ook een aantal nachten asielzoekers opgevangen', licht Seton toe. 'Het draaiboek was er nog en de locatie is op een relatief korte afstand van Ter Apel. ' Zelf was de burgemeester gisteravond ook in de hal om te kijken hoe alles werd klaargezet en de eerste asielzoekers te ontvangen die binnenkwamen.

Seton zegt goede ervaringen te hebben met het Rode Kruis, de organisatie die helpt bij dit soort situaties.

'Eigenlijk is één telefoontje genoeg en dan komen ze met een ploeg om ervoor te zorgen dat alles heel zorgvuldig wordt opgezet. De begeleiding die ze bieden is ook top.

' Hij legt uit dat de gemeente alleen het pand aanbiedt. 'En we zorgen dat er wat mensen helpen. Maar het echte werk wordt door het Rode Kruis gedaan en dat doet het heel goed.

' De reden voor het aanbieden voor drie nachten opvang, is dat daarom gevraagd werd. Seton: 'De verwachting is wel dat er daarna weer opvang elders is.

' Mocht de burgemeester van Westerwolde opnieuw aankloppen bij Borger-Odoorn, dan biedt de burgemeester naar eigen zeggen altijd een luisterend oor. 'Als het andersom was zouden wij ook graag willen dat een buurgemeente ons helpt. Vandaar dat we daar zeker weer op zullen inspringen.

' 'Het voelt soms als een herhaling van zetten', zegt Seton. 'Want dit hebben we een aantal jaar geleden ook gehad, zonder dat er echt een perspectief lijkt te zijn. ' Maar hij zegt wel te weten dat het huidige kabinet meer druk legt op andere gemeenten om hulp te verlenen dan dat destijds gebeurde. 'Ik weet ook dat het Rijk met landelijke oplossingen bezig is.

Tot die tijd houden wij vragen uit andere richtingen af, maar als Westerwolde ons vraagt dan zeggen we geen nee.

' Over het niet naleven van de spreidingswet door burgemeesters elders in het land zegt Seton te verwachten dat het wel op gang gaat komen. 'Er wordt vanuit het ministerie actief over gecommuniceerd. Het kost alleen veel tijd. In de tussentijd zijn wij nog eventjes in beeld.





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Asielzoekers Noodopvang 2E Exloërmond Hunsowhal Borger-Odoorn Ter Apel

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