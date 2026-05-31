60 marathons gelopen: Bert uit Houten deelt ultieme tips voor Utrecht Marathon

Bert Knol (60) uit Houten heeft 60 marathons gelopen, evenveel als zijn leeftijd. Hij geeft last-minute tips voor de Utrecht Marathon en vertelt over zijn passie, voorbereiding en de unieke sfeer van het evenement in Houten.

Bert Knol (60) uit Houten heeft een bijzondere prestatie geleverd: hij heeft precies evenveel marathons gelopen als zijn leeftijd. Zestig keer voltooide hij de 42,195 kilometer, een mijlpaal die hij met trots deelt.

Zijn liefde voor het hardlopen begon in 2002, toen hij zijn eerste marathon in Rotterdam liep. Sindsdien is het een ware verslaving geworden. Door heel Nederland heeft hij meegedaan, van Texel tot Eindhoven, en elke race bracht nieuwe uitdagingen en voldoening. Bert vertelt dat hij altijd een stapje harder wilde, en dat hij zich keer op keer inschreef voor nieuwe marathons.

Het gevoel van die eerste keer was zwaar, maar de voldoening erna was ongeëvenaard. Voor beginnende lopers heeft hij een simpel advies: focus vooral op uitlopen, want dat is al een knappe prestatie. Het is een ervaring die verslavend werkt; na de finish wil je alweer de volgende plannen. Als ervaren marathonloper heeft Bert talloze tips paraat voor deelnemers van de Utrecht Marathon, die zondag plaatsvindt.

Een goede voorbereiding is volgens hem essentieel. In de dagen voor de race eet hij veel pasta en rijst om energie op te slaan, en hij zorgt voor voldoende slaap en hydratatie. Het is belangrijk om tijdens de marathon niet pas te drinken als je dorst hebt, want dan ben je al te laat. Ook de wc-situatie is cruciaal: een toiletbezoek vlak voor de start voorkomt tijdverlies en ritmeverstoring.

Daarnaast raadt hij aan om de laatste dagen voor de marathon rustig aan te doen, goed uit te slapen en te genieten van een ontbijt, zodat je lichaam fris en vol energie aan de start verschijnt. De Utrecht Marathon heeft voor Bert een speciale plek, vooral omdat het parcours grotendeels door zijn woonplaats Houten gaat. Hij beschrijft het evenement als een van de gezelligste marathons, met veel publiek langs de kant, joelende studenten en een sfeer die je energie geeft.

Zelfs op het zwaarste punt, rond de 30 kilometer, probeert Bert de high fives te pakken en zich te laten dragen door de aanmoedigingen. De beruchte man met de hamer kan hij niet altijd ontwijken, maar door zelfvertrouwen en focus op de finish weet hij door te zetten. Dit jaar doet Bert niet mee vanwege een eerdere ultramarathon van 60 kilometer op Texel, maar hij staat zondag enthousiast langs de route om anderen aan te moedigen.

Zijn liefde voor het hardlopen is nog lang niet voorbij; hij heeft zich alweer ingeschreven voor de Loop door Houten. Eenmaal gegrepen door het hardloopvirus, kom je er niet meer van los





Utrecht Marathon: Roads Closed, Extra Drudge, New RouteThe Utrecht Marathon, with thousands of runners participating in the 10km, half marathon, and full marathon, will take place tomorrow. Due to the large number of participants, roads will be closed in various parts of the city and surrounding areas. Additionally, there will be extra traffic around the Utrecht Science Park. The route has remained unchanged from last year. The full marathon participants will run a single loop of 42.195km, instead of two loops of approximately 21km. The race starts at the Utrecht Science Park, then proceeds via the Galgenwaard Stadium towards Houten, passing the Rietplas and two train stations. After crossing the Amsterdam-Rhine Canal, the runners return to Utrecht. They will enter the city again at Lunetten and then head towards the city center. The route also passes under the Domtoren. Finally, the runners will return to the finish at the Utrecht Science Park.

