59-jarige Amsterdammer krijgt 14 jaar cel voor brandstichtingen

Een 59-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot 14 jaar cel voor het stichten van branden in Ugchelen en Apeldoorn. Hij stak in april vorig jaar een villa in Ugchelen in brand terwijl de bewoners daar lagen te slapen.

Een maand eerder gooide hij ook al een molotovcocktail naar hetzelfde huis. Volgens de rechtbank veroorzaakte de man 'een levensbedreigende, angstaanjagende en traumatische situatie' voor de bewoners. De man moet van de rechter 14 jaar cel in. Er speelde een zakelijk conflict.

De man moest nog geld krijgen van twee mensen aan wie hij auto's had geleverd en van iemand aan wie hij een fors geldbedrag had uitgeleend. De Amsterdammer werd geïntimideerd om te stoppen met het innen van het geld. Volgens de rechtbank is de man daarna branden gaan stichten en ging daarbij uiterst planmatig te werk. Hij huurde een appartement en scooters in Apeldoorn, zodat hij verschillende branden kon stichten.

Het was vorig jaar twee keer raak bij de grote villa aan de Hoog Buurloseweg. In de nacht van 23 op 24 maart ging de Amsterdammer naar Ugchelen en gooide een molotovcocktail naar het huis. Er ontstond brand in de tuin, maar het huis zelf bleef toen gespaard. Na de mislukte poging zocht de Amsterdammer meerdere keren op zijn telefoon waar hij gasflessen kon kopen.

Daarbij besprenkelde hij de woning met een rieten dak aan de voorkant met benzine en gooide een brandende molotovcocktail naar de voordeur. Ook draaide hij de gasfles open, waardoor er een steekvlam ontstond. Eén van de bewoners stond in de hal en keek de man nog aan. De bewoner probeerde de brandende fles om te gooien en liep hevige brandwonden op.

De twee bewoners en hun kinderen wisten te ontsnappen, maar de woning brandde nu volledig af. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan en spreekt van poging tot moord. De bewoners van deze villa hadden overigens niets te maken met het zakelijke conflict. Voor de rechtbank blijft het onduidelijk waarom de Amsterdammer het had gemunt op de familie en de villa in Ugchelen.

Verder is de man veroordeeld voor twee andere brandstichtingen. Hij stak volgens de rechtbank een bedrijfspand en een boot met trailer in brand





Politie onderzoekt geweld tijdens aanhouding in asielzoekerscentrum ZeistDe politie start een onderzoek naar het geweld dat agenten hebben gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media girkende beelden tonen een hardhandige aanhouding waarbij een vrouw wordt neergehaald en een man wordt tegengehouden. Volgens de politie ontstond de situatie na een melding van bedreiging en vernieling met een mes. De agenten zouden in een dynamische situatie snel hebben willen handelen voor de veiligheid. Het onderzoek is een standaardprocedure.

Mysterieus wezen op iepenblad blijkt iep-grasluisgal te zijnDeel twee van Stuifmail behandelt verschillende natuurverschijnselen. Een lezer vond op een iep een witherikje dat aanvankelijk voor een berkenzaailing werd aangezien. Verder wordt een plantengroeisel op een iepenblad geïdentificeerd als een iep-grasluisgal, veroorzaakt door de heel kleine iep-grasluis. Ook wordt een fotovraag over een bewegend object in een vijver besproken, waarschijnlijk een kever. Hiernaast komt een 'geelgerande watertor' aan bod, een libel die onlangs een nieuwe Nederlandse naam kreeg.

Onderhoud aan de Afsluitdijk: spuikokers worden een voor een drooggelegdRijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de spuikokers van de Afsluitdijk. De originele droogzetschotten uit 1932 worden nog steeds gebruikt. Het onderhoud duurt tot najaar 2027.

Gemeente Apeldoorn onderzoekt discriminatie bij criminaliteitstoets voor woonwagenbewonersDe gemeente Apeldoorn onderzoekt of het discriminerend handelt bij een criminaliteitstoets voor woonwagenbewoners. De gemeente wil onafhankelijk advies inwinnen om deze vragen te beantwoorden.

