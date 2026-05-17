50 years of friendship: A group of ladies keeps finding joy, reminiscing their memories together

A group of ladies, known as the 'the zusjes', have been exercising together regularly for almost 50 years. They currently do this once a week in Utrecht. The oldest member in their group is Cocky at 88, and the youngest is Jet at 79. They participate in physical activities like exercising, walking, and even receive coaching for it. Despite loss, they always continue finding ways to celebrate life together, finding joy in what they have in their friend group. They are known for not allowing any disagreements and always respecting each other.

Al bijna 50 jaar sporten Cocky, Jet, Corrie, Bep en Truus iedere week samen. Tegenwoordig doen ze dat op woensdagochtend onder de overkapping van voetbalvereniging EDO in het Utrechtse Overvecht.

Rekken, boksen, marcheren op de plaats.

"Iedereen van onze leeftijd die nu pas begint is te laat. "De jongste van het stel is Jet (79) en de oudste is Cocky van 88. Truus, slechts een jaar jonger dan Cocky, verzorgt de coaching.

"Ik houd van afwisseling. Het moet niet elke week hetzelfde zijn.

" Eerst gaf ze haar lessen zonder muziek, maar inmiddels neemt ze cd's mee. Bij iedere oefening hoort een ander liedje.

"Het geeft een beetje. " Ze noemen elkaar 'de zusjes'. Dat is zo gegroeid. Naast hun wekelijkse spordag, ondernemen ze ook andere leuke dingen.

Een tripje naar de Panne in België bijvoorbeeld of de sauna. Bladerend door een fotoboek waar een deel van hun avonturen in is vastgelegd, wijst Bep naar een foto die is gemaakt bij een bonte avond.

"Kijk, mijn zusje en ik. We waren hier eenden, met van die grote voeten aan.

" Lachend slaat ze de pagina om. "We hebben nooit geen toestanden met elkaar. Iedereen is zoals die is en accepteert elkaar zoals je bent.

"Met de jaren krijgt de vriendinnengroep ook te maken met verlies. Tot groot verdriet van de groep ontlopen hen zo nu en dan leden.

'We hebben er begin vorig jaar twee verloren,' vertelt Truus. 'Dat was een harde klap. ' De vrouwen gaan samen naar uitvaarten en praten veel met elkaar over hun gemis. 'Maar het helpt niet echt,' zegt Cocky.

Toch besluiten ze het leven te vieren. Truus: 'Ik heb altijd gezegd: gezelligheid komen ze niet bij je thuisbrengen, gezelligheid moet je zelf opzoeken.





