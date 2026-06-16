5,5 jaar cel geëist voor opslaan gestolen cocaïne in drankloods

Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen L.N. voor de opslag van cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs waren onderdeel van een grotere partij die in België was gestolen.

Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen L.N. voor de opslag van cocaïne in een drankenloods in Ter Aar . De drugs waren onderdeel van een grotere partij die in België was gestolen.

Andere criminelen zouden tijdens een tweede ripdeal op hun beurt weer cocaïne in Ter Aar weggenomen hebben. De dubbele diefstal van de cocaïne leidden tot een golf van geweld in de Haagse en Alphense regio. In augustus 2024 reden nepagenten in een Belgisch dorp een vrachtwagen klem met daarop een container vol cocaïne, die in de haven van Antwerpen voor Nederlandse drugsbazen was opgepikt. De cocaïnedieven brachten de drugs naar een loods in het Brabantse Oud-Gastel.

Daar werd de vette buit van ruim duizend kilo verdeeld. Deze eerste ripdeal leidde tot een golf van aanslagen op panden, onder meer in Den Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt L.N. ervan dat hij in september 2024 een deel van de cocaïne uit de loods in Oud-Gastel opsloeg in drankenloods Bruyntje Beer in Ter Aar. Hoe groot die partij was, is niet duidelijk.

Het zou om minimaal 24 kilo en maximaal 216 kilo gaan. L.N. was op verschillende momenten bij de loods in Ter Aar. Op 8 oktober zou hij enkele blokken drugs hebben opgehaald. 10 oktober 2024 kwam een medewerker erachter dat er was ingebroken in de loods. Drie dieven waren er in de nacht vandoor gegaan met enkele dozen op een steekkarretje.

Wat volgde was een nieuwe geweldsexplosie, die vooral was gericht tegen de medewerker en de eigenaar van het drankenbedrijf. De medewerker kreeg zelfs een vuurwapen in zijn mond gedrukt. Huizen werden beschoten en er werd een Kalasjnikov gebruikt. L.N. heeft al een half jaar in voorarrest gezeten vanwege de vermeende opslag van cocaïne in de loods.

Bij de Haagse rechtbank wilde hij dinsdag niets over de verdenking zeggen.

'Ik wil uit de buurt blijven van dit soort zaken', klonk het. Zijn advocaat suggereerde dat de verdachte bang is voor zijn veiligheid. De advocaat vindt dat de verdachte ten onrechte wordt afgeschilderd als 'de grote rovershoofdman'. Volgens hem staat helemaal niet vast dat er cocaïne in de drankenloods in Ter Aar heeft gelegen.

'Alles wat er is aangetroffen door de politie zijn vier tot zes lege drankdozen. ' De officier van justitie is ervan overtuigd dat er wel cocaïne in de loods lag. 'Als er alleen maar bakpoeder had gelegen, was er niet zoveel geweld geweest', zegt hij. De officier beschuldigt L.N. niet alleen van het bezit van cocaïne, maar ook van het witwassen van 80.000 euro aan crimineel geld en hypotheekfraude.

'De verdachte denkt alleen maar aan zijn eigen financieel gewin,' aldus de officier. De rechter doet over twee weken uitspraak





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