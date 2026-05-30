47-jarige man uit Berghem is in sloot gevonden, verdachte aangehouden

De politie heeft gistermiddag het lichaam van een 47-jarige man uit Berghem aangetroffen in een sloot. De man is vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. Later op de dag hield de politie in Berghem een 33-jarige man aan, die mogelijk betrokken is bij de dood van het slachtoffer. De politie heeft sporen veiliggesteld en camerabeelden van de locatie bekeken.

In het Brabantse Herpen is gistermiddag het lichaam van een 47-jarige man uit Berghem aangetroffen in een sloot. De politie gaat er op basis van de aangetroffen situatie vanuit dat hij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Later op de dag hield de politie in Berghem een 33-jarige man aan. Hij wordt ervan verdacht mogelijk betrokken te zijn bij de dood van het slachtoffer. Op de plaats waar de man werd gevonden is een plaats delict ingericht en de omgeving is afgezet. Forensische opsporing heeft daar onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld, onder meer met camerabeelden van de locatie.

De politie camerabeelden uit de omgeving om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Ook zijn er na een Burgernetmelding meerdere tips binnengekomen over een man die mogelijk meer weet over de zaak. Die worden nog onderzocht, over de bruikbaarheid doet de politie geen mededelingen. Wat er precies is gebeurd en onder welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam, is nog onduidelijk





