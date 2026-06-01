461 huishoudens in Delfzijl nog zonder stroom na transformatorbrand

Een brand in een transformatorstation in Farmsum veroorzaakt een stroomstoring in Delfzijl en omgeving. Na urenlang herstel zitten 461 huishoudens nog zonder stroom; treinverkeer en bruggen zijn weer operationeel.

Nog 461 huishoudens in het zuiden van Delfzijl hebben maandagochtend geen stroom na een brand in een transformatorstation van netbeheerder Enexis in Farmsum. De brand brak rond 04.00 uur uit en zorgde voor een grootschalige stroomstoring in meerdere plaatsen in de regio, waaronder Delfzijl , Farmsum, Spijk en Meedhuizen.

De brandweer had het vuur onder controle, maar de schade aan het station was aanzienlijk. Enexis is sinds de vroege ochtend bezig met herstelwerkzaamheden en het spanningsvrij maken van het station. Rond 07.00 uur konden al veel huishoudens weer worden aangesloten, maar een deel van de getroffen gezinnen, met name ten zuiden van Delfzijl rondom het Oude Eemskanaal, moet nog geduld hebben.

Naar verwachting zijn deze 461 huishoudens tussen 10.00 en 12.00 uur weer terug op het stroomnet, aldus een woordvoerder van Enexis. De stroomstoring had ook gevolgen voor het treinverkeer en de bruggen in de regio. Maandagochtend vielen meerdere treinritten tussen Sauwerd en Delfzijl uit doordat spoorwegovergangen en bruggen zonder stroom kwamen te zitten. Inmiddels werken alle bruggen en spoorwegovergangen weer normaal.

De impact op het openbaar vervoer was tijdelijk, maar reizigers moesten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij de brand en is het Chemie Park Delfzijl, een groot industrieel complex in de buurt, niet getroffen door de stroomuitval, meldt de Veiligheidsregio Groningen. Enexis heeft noodaggregaten geplaatst om de kleinere afnemers, zoals gewone huishoudens, voorlopig van stroom te voorzien.

'Voor de grote aansluitingen zoeken we nog even naar een oplossing,' zegt woordvoerder Joost van Buchem. De netbeheerder werkt samen met de brandweer en de veiligheidsregio om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren. De brand in het transformatorstation benadrukt het belang van robuuste infrastructuren en back-up systemen. In de afgelopen jaren zijn er vaker storingen geweest in de regio, wat leidt tot discussies over de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Bewoners uiten hun frustratie over de herhaalde stroomuitval, maar tonen ook begrip voor de complexiteit van de herstelwerkzaamheden. Enexis verwacht dat alle getroffen huishoudens voor de middag weer stroom hebben, maar blijft terughoudend met exacte tijdstippen vanwege de onvoorspelbaarheid van de reparaties





