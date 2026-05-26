380 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Ens loopt deels langs huidige route

De nieuwe 380 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Ens loopt deels langs het huidige 220 kV-tracé in de provincie Groningen. Dit komt tegemoet aan de wens van de provincie Groningen en andere betrokken provincies, die eerder een voorkeur uitspraken voor deze route. De nieuwe verbinding is nodig om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, aangezien steeds meer stroom Nederland binnenkomt van windparken op zee en het stroomverbruik door huishoudens, bedrijven en elektrisch vervoer stijgt.

De nieuwe verbinding is nodig om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, aangezien steeds meer stroom Nederland binnenkomt van windparken op zee en het stroomverbruik door huishoudens, bedrijven en elektrisch vervoer stijgt. De nieuwe route wijkt in de provincie vanaf Pasop bij Midwolde tot aan Surhuisterveen af van de huidige route van het bestaande 220 kV-tracé.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft onderzocht naar natuur, veiligheid, kosten en leefomgeving en heeft geconcludeerd dat alternatieve routes langs de A6 en A7 moeilijk uitvoerbaar zijn. Bij realisatie van deze voorkeursvariant blijft er ruimte voor ontwikkeling van de Lelylijn. De ontwerp-voorkeursbeslissing, de milieueffectrapportage en de integrale effectenanalyse liggen tot en met 2 juli in te zien. Inwoners kunnen in die periode een zienswijze indienen





