37 jaar geleden: de ramp met vlucht PY764 van SLM en het Kleurrijk Elftal

Op 7 juni 1989 stortte een SLM-vliegtuig neer met aan boord het Kleurrijk Elftal, een Surinaams-Nederlands voetbalteam. 176 mensen kwamen om het leven, waaronder enkele voetballers. Henny Meijer miste de vlucht door een weigering van de luchtvaartmaatschappij en overleefde daardoor.

Vandaag is het 37 jaar geleden dat een vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij ( SLM ) neerstortte bij het vliegveld Zanderij in Suriname , op 7 juni 1989.

De ramp eiste het leven van 176 van de 187 mensen aan boord. Onder de passagiers bevonden zich verschillende voetballers van Surinaamse afkomst die waren vertrokken met het Kleurrijk Elftal, een team opgericht door Amsterdamse jeugdwerker Sonny Hasnoe. Hasnoe had gemerkt dat voetbal een positief effect had op de integratie van Surinaamse jeenig en organiseerde jaarlijks een toernooi met voetballers met Surinaamse roots.

In 1989 was besloten om het toernooi in Suriname zelf te houden, tegen lokale clubs als Boxel, Transvaal en Robin Hood. Uiteindelijk konden niet alle vooraanstaande spelers meevliegen vanwege clubbeperkingen. AC Milan liet Ruud Gullit en Frank Rijkaard niet gaan, en ook Bryan Roy, Aron Winter, Stanley Menzo, Regi Blinker en Gerald Vanenburg moesten op het laatste moment afzeggen. Henny Meijer, spits van FC Groningen, werd wel gevraagd mee te gaan.

Hij stond positief tegenover het engage ment, maar had al een vakantie naar Curaçao geboekt. Hij probeerde zijn vlucht om te boeken naar een SLM-vlucht om samen met zijn vrienden te reizen, maar dat lukte niet. De medewerker van de luchtvaartmaatschappij weigerde de omzetting. Door die weigering redde Meijer zijn leven.

Hij vloog een dag eerder met KLM naar Paramaribo en ontsnapte zo aan de fatale vlucht PY764. Rond 04:27 uur lokale tijd stortte de Douglas DC-8, vernoemd naar zwemmer Anthony Nesty, neer in de jungle nabij Zanderij door een combinatie van dichte mist, pilotenfouten en technische problemen. Elf personen overleefden, waaronder voetballers Radjin de Haan, Sigi Lens en Edu Nandlal. Henny Meijer was op dat moment al in Paramaribo en kreeg de ramp te horen via een neef.

Hij moest later lijken identificeren in het ziekenhuis, waaronder goede vrienden als Lloyd Doesburg en Ortwin Linger, die later nog overleed aan zijn verwondingen. Ook journalist Percy Stuart, met wie Meijer vaak voetbalde in Amsterdam-Oost, omkwam. De ramp trok grote nabijwerkingen. In de Amsterdamse RAI vond een herdenking plaats met snikkende Ruud Gullit en Frank Rijkaard die hun jeugdvriend Jerry Haatrecht verloren.

Henny Meijer was daar niet aanwezig, maar maakte wel mee aan een benefietwedstrijd in de Kuip tussen het Kleurrijk Elftal en Oranje, die in een sombere sfeer verliep met weinig bezoekers. De ramp markeerde een diepgaand trauma voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname en onderstreepte de risico's van regionale luchtvaart. De vlucht PY764 werd uitgevoerd door een oude Douglas DC-8 die al jaren in dienst was. Onderzoek toonde aan dat de crew onvoldoende voorbereid was op de weersomstandigheden.

De mist was veel dikker dan verwacht en de piloten, twee van de drie boven de maximale leeftijd voor hun functie, namen het risico om aan te vliegen. De derde piloot bezat niet eens een geldig vliegbrevet. Bovendien had het vliegtuig meerdere technische defecten, waaronder problemen met de hoogte- en snelheidsmeter. De combinatie van deze factoren leidde tot de tragedie





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SLM Vlucht PY764 Kleurrijk Elftal Henny Meijer Vliegtuigcrash Suriname Voetbal Ramp 1989

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