35 overtredingen bij controle op afvaltransport op A67 in Geldrop

Bij een controle op het transport van afval langs de snelweg A67 in Geldrop zijn dinsdag 35 overtredingen vastgesteld. De politie hield de controle in samenwerking met de Brabantse omgevingsdiensten en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

In totaal zijn 72 voertuigen gecontroleerd. Daarbij kregen 13 mensen een waarschuwing en 22 een proces-verbaal. Tijdens de actiedag lag de focus op het transport van afvalstoffen. Toezichthouders en politie controleerden voertuigen onder andere op de juistheid en volledigheid van transportdocumentatie.

Het vervoer van afvalstoffen is volgens de Omgevingsdienst Brabant Noord een belangrijk aandachtspunt, omdat dit gevoelig is voor fraude. Denk hierbij aan onjuiste of onvolledige informatie over de herkomst van afval, de bestemming of de datum van transport. Drugsafval is een bedreiging, omdat dit soort afval kan worden gedumpt, met ernstige bodemverontreiniging als gevolg. Dit vormt niet alleen een bedreiging voor natuur en milieu, maar ook voor de volksgezondheid.

Door actief toezicht te houden op afvaltransporten wordt de pakkans vergroot en kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. De Omgevingsdienst Brabant Noord zegt dat de actiedag succesvol was en dat ze zulke dagen daarom vaker gaan organiseren





