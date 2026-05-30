35-jarige man uit Oss opgepakt in verband met dood van 47-jarige man uit Berghem

Een 35-jarige man uit Oss is opgepakt in verband met de dood van een 47-jarige man uit Berghem. Het slachtoffer werd gevonden in een sloot in een buitengebied tussen Berghem en Herpen. De politie onderzoekt of het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf.

Volgens de politie is de man waarschijnlijk om het leven gekomen door een misdrijf. De 35-jarige man uit Oss zit vast en wordt later verhoord. De politie roept op om een foto van een verdachte niet te verspreiden, aangezien deze persoon niet betrokken is bij de zaak. De foto toont een man die al eerder is aangehouden en weer is vrijgelaten.

De voetbalclub Berghem Sport heeft alle thuiswedstrijden van dit weekend afgelast vanwege het plotselinge overlijden van de man, die jeugdleider was bij de club. De club zegt in een statement 'diep geraakt' te zijn door het nieuws





