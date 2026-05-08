3 Ajax-spelers mogelijk nieuwe huurclub te verlaten, waaronder Wout Weghorst en Tomiyasu

De spelers hebben een aflopende contract in Amsterdam en kunnen vertrekken zonder overkoerstransfer fee. Jong Ajax-doelen Bakke en Bruma kunnen ook vertrekken.

De kans is groot dat Wout Weghorst , Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu Ajax komende zomer gaan verlaten. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdag. De drie hebben een aflopend contract, waardoor hun periode in Amsterdam waarschijnlijk afloopt.

Ook wordt waarschijnlijk Joeri Heerkens of Paul Reverson verhuurd. Ze lijken alle waarschijnlijkheid ook zonder transferkosten te vertrekken. Het zou gaan om Weghorst, Tomiyasu, Zinchenko en de gehuurde Vitezslav Jaros. Hoewel Ajax Weghorst en Tomiyasu nog een nieuw contract aan kan bieden, wordt die kans niet groot geacht.

Volgens de krant wil Ajax ook één van de twee jonge keepers in de gelederen verhuren. Reverson en Heerkens, allebei twintig jaar oud, delen dit seizoen de wedstrijden bij Jong Ajax. In beide keepers wordt potentie gezien, maar de club wil hen meer ervaring laten opdoen, waardoor een verhuurperiode voor de hand ligt





