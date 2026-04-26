25 Jaar Koude Zaak Mariska Klompenhouwer: Politie Vraagt Om Nieuwe Tips

Rotterdam herdenkt de 25e verjaardag van de moord op Mariska Klompenhouwer met een publieke actie en een beloning van 25.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. De politie hoopt met nieuwe aandacht en verbeterde camerabeelden een doorbraak te forceren.

Rotterdam stond vandaag stil bij de 25e verjaardag van de onopgeloste moord op Mariska Klompenhouwer , een zaak die nog steeds een diepe wond achterlaat in de stad en bij haar nabestaanden.

Op de Coolsingel werden oranje bandjes uitgedeeld, een symbolische actie om de aandacht te vestigen op deze tragische coldcase en een beroep te doen op de bevolking voor nieuwe informatie. Mariska, slechts 35 jaar oud, werd in de nacht van 28 op 29 april 2001 het slachtoffer van een gruwelijke misdaad na een avondje uit in Rotterdam. Ze werd gevonden op de parkeerplaats van Ahoy, vermoedelijk na te zijn opgestapt in een onbekende auto of taxi.

De omstandigheden van haar dood zijn hartverscheurend: ze werd seksueel misbruikt en vervolgens overreden. Ondanks intensief politieonderzoek in de afgelopen 25 jaar is er tot op heden niemand aangehouden voor deze afschuwelijke daad. De hernieuwde aandacht voor de zaak is een gezamenlijke inspanning van de politie, de gemeente Rotterdam en Veruschka Klompenhouwer, de 36-jarige dochter van Mariska.

Zij hopen dat de combinatie van de publieke actie, de verspreiding van informatie via verschillende kanalen en de beloning van 25.000 euro voor de gouden tip, zal leiden tot een cruciale doorbraak. De politie heeft de afgelopen jaren weinig concrete aanknopingspunten kunnen vinden. Wel is bekend dat Mariska kort voor haar vertrek uit Café Bellevue, waar ze een karaokeavond had doorgebracht, een gesprek voerde met twee mannen. Getuigen verklaarden dat deze mannen kort na haar vertrek uit de horecagelegenheid vertrokken.

Na het verlaten van het café probeerde Mariska een taxi te vinden, maar toen dat niet lukte, besloot ze te voet naar huis te gaan. Helaas heeft ze haar bestemming nooit bereikt. De eigenares van Café Bellevue herinnert zich dat Mariska die avond voor het eerst het café bezocht. Ze benadrukt de beperkte beveiliging in die tijd, met minder camera's en beveiligingsmaatregelen dan tegenwoordig.

Het onderzoek naar de moord werd in eerste instantie gesloten, een beslissing die destijds tot kritiek leidde omdat er nog steeds aanwijzingen waren dat er meer onderzoek nodig was. Nu wordt de zaak opnieuw onder de loep genomen, mede dankzij de verbeterde kwaliteit van camerabeelden van de parkeerplaats waar Mariska voor het laatst levend werd gezien. Deze beelden zullen morgen te zien zijn in het programma Opsporing Verzocht. De politie zet alles op alles om deze zaak op te lossen.

Naast de actie op de Coolsingel, worden er schermen langs snelwegen gebruikt om de aandacht te trekken en worden er advertenties geplaatst op sociale media. De boodschap is duidelijk: 'Laat vrouwen veilig thuiskomen'. De oranje bandjes die worden uitgedeeld, bevatten een link naar de website van de politie waar meer informatie over de zaak te vinden is.

Dit alles is bedoeld om het bewustzijn rond de veiligheid van vrouwen in het nachtleven te vergroten en de coldcase nieuw leven in te blazen. Veruschka Klompenhouwer doet een dringende oproep aan iedereen die mogelijk iets weet. Ze hoopt dat iemand zich herinnert iets verdachts te hebben gezien in de aanloop naar de moord of daarna, en dat deze persoon nu bereid is om met informatie naar voren te komen.

De politie benadrukt dat daders van dergelijke misdrijven vaak met iemand praten over hun daad, en dat de omstandigheden inmiddels kunnen zijn veranderd. Misschien heeft iemand destijds gezwegen uit angst, maar voelt die persoon zich nu vrij om de waarheid te vertellen, of is de dader inmiddels overleden. Gewetenswroeging kan ook een reden zijn om nu naar voren te komen.

Elke kleine aanwijzing kan van cruciaal belang zijn om deze zaak eindelijk op te lossen en Mariska de gerechtigheid te geven die ze verdient. De hoop is dat de combinatie van hernieuwde aandacht, technologische vooruitgang en de steun van de gemeenschap zal leiden tot de doorbraak die al 25 jaar wordt nagestreefd





