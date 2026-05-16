24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert in autosportklassieker

Max Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Hij deelt zijn auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. De Philippi verovert de tweede plek in de BMW M3 Touring. Gounon blijft vierde. Verstappen rijdt aan de leiding en laat zien hoe goed hij is.

Welkom in ons liveblog over de 24 uur van de Nürburgring , met Max Verstappen die zijn debuut maakt in de autosportklassieker. Verstappen deelt zijn auto met Lucas Auer (Oos), Jules Gounon (And) en Daniel Juncadella (Spa).

De Philippi verovert nu zelfs de tweede plek in de BMW M3 Touring. Gounon (Team Verstappen) ligt nu vierde. Geen enkele reden tot zorg: blijven rijden is belangrijk want zojuist gaat er weer een auto in de rondte in een lagere klasse. Het begint te druppelen en Gounon (team Verstappen) verliest een plekje.

Hij staat nu ook onder druk van de zojuist genoemde BMW M3 Touring, die eigenlijk helemaal niet zo snel had moeten zijn. Net als fans langs de baan, kunnen ook mensen in de paddock veel dichter bij de actie komen dan bijvoorbeeld in de Formule 1. Daarvoor gelden wel strenge (kledings)eisen. Onze cameraman Rachid el Mourif moet zelfs een hele overall inclusief hesje en helm aan, maar dan mag je je wel rond de pitstraat begeven.

Op de Nürburgring zien we elk jaar een hoop aparte bolides. Neem de BMW M3 Touring. Vorig jaar plaatste BMW als 1-april-grap een foto van een auto die het chassis van een snelle GT3-auto heeft, maar van de buitenkant een klassieke toerwagen lijkt. De fans trapten erin en waren zo enthousiast, dat ze het merk vroegen de auto toch echt maar te bouwen.

En zo geschiedde. Misschien nog leuker: de M3 Touring blijkt net zo snel als de topwagens en ligt nu zelfs vierde. Daar is de pitstop voor Gounon. De auto van Verstappen komt als tweede de baan weer op.

De Andorrees-Franse coureur gaat nog een volledige 'stint' rijden. Gounon verliest de tweede plek, maar de Aston Martin die langs de Verstappen-auto gaat, rijdt meteen naar binnen. Gounon blijft tijd verliezen, maar ligt dus nog altijd in de top drie. Een opvallend beeld uit herhalingen: kort voor de crashes van Estre (Porsche) en Maini (Ford) reed er een andere Porsche over de baan, die vloeistof verloor.

Er ligt nu veel poeder om de olie of koelvloeistof weg te halen. Misschien kunnen de gecrashte coureurs er weinig aan doen. De Lamborghini van Catsburg begon de race op de tweede positie, maar kreeg een straf vanwege een fout bij de start. Het team met startnummer #130 vecht zich nu terug.

Over het algemeen loopt het wel. We liggen negende en het is een absoluut gekkenhuis op de baan. Het weer in de Eifel doet van zich spreken en je moet keuzes maken. Je moet de auto heel houden want veel rijders zijn al gecrasht.

Er zijn nog twintig uur te gaan en het lijkt een enorm zware race te worden. Catsburg ziet dat het evenement veranderd is door de deelname van Verstappen. Het is gekkenhuis, het is drukker dan ooit. Het is heel gaaf dat hij meedoet, we vinden het allemaal leuk dat hij meedoet en dat we tegen hem kunnen racen.

Hij laat ook hier weer zien hoe goed hij is. De Porsche met startnummer #911 en de Ford met startnummer #64 vliegen er los van elkaar af. Twee topfavorieten met grote schade, voor beide teams is het een zware dag. Vooral voor Estre, misschien wel de beste GT-coureur ter wereld, is het een grote fout in de Porsche.

Gounon, teamgenoot van Verstappen, is de leiding kwijt aan een andere Ford. Uit de problemen blijven is nu het belangrijkst. Het begint te regenen en het is dus glad. Gounon heeft niet het tempo van Verstappen.

Verstappen is 23 seconden weggereden bij zijn achtervolgers, nu geeft hij het stuur over aan teamgenoot Jules Gounon. Verstappen kan nu even bijkomen. Het was een sterke 'dubbele stint' van Verstappen, die twee keer een tank leegreed en een geweldige reeks ronden reed. Vanwege de grootte van het circuit zijn er op de Nürburgring geen safetycars.

Er wordt gewerkt met het zogenaamde code-60-systeem. Na een crash mag er op dat deel van de baan maximaal 60 gereden worden. Om aan de regels te wennen, moeten rijders hun licentie halen. Ook Verstappen moest deze cursussen volgen.

Het overtreden van de lokale neutralisatie levert een zware straf op en kan zelfs leiden tot het verlies van de licentie. Wat een actie van Verstappen. Hij haalt de Ford en daarna de Aston Martin in en rijdt aan de leiding. Een keurige move in de laatste chicane





