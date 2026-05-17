24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert, duel tussen Mercedes

Max Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer #80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt.Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

De 24-uursrace op de Nürburgring is begonnen met Max Verstappen die zijn debuut maakt in de autosportklassieker. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging.

Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer #80.

Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto.

Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.

Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt. Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie.

Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

Jeroen Bleekemolen, die zelf met zijn team aan de leiding van zijn klasse rijdt, geeft een update vanuit de Nürburgring. Een paar ronden geleden is Lucas Auer ingestapt in de Mercedes van Verstappen. Als ze het schema blijven volgen, is Daniel Juncadella de volgende en zal Verstappen daarna weer rijden. De Mercedes van Verstappen (gereden door Verstappen, Gounon, Juncadella en Auer) en de 'zusterauto' (Mercedes met nummer #80) controleren de race.

Verstappen en zijn team gaan in een zeer comfortabele positie de nacht in. Het is inmiddels donker op de Nürburgring, maar de lucht wordt regelmatig verlicht door wat siervuurwerk. Ook is er naast de felwitte koplampen ook regelmatig een blauw zwaailicht te zien. Dit is geen politiewagen of ambulance, maar de snelste auto's krijgen dit blauwe licht om langzamere deelnemers te waarschuwen





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nürburgring Max Verstappen Mercedes Aston Martin Winward Racing Lucas Auer Daniel Juncadella Timo Glock Nicky Catsburg Renger Van Der Zande Regen Code-60 Felwitte Koplampen Zwaailicht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen en zijn teamgenoten starten 24 uur van NürburgringVerstappen en zijn teamgenoten starten de 24-uurs race vanaf de vierde positie, maar Daniel Juncadellastruggled with speeding Lamborghinis.

Read more »

Max Verstappen's 24-Hour Nürburgring Debut Highlights Rain-Drenched Conditions and Dutch Nationals in ActionA liveblog reporting on Max Verstappen's debut in the 24-Hour Nürburgring, featuring lowsun and rain, various racing classes, and the Dutch nationals competing. Following his pitstop, Verstappen assumes the lead in the race, as Aston Martin's car issues take it in and replace its driver.

Read more »

Max Verstappen's Nürburgring Debut and 24-Hour RaceA liveblog about Max Verstappen's debut in the 24-hour race at the Nürburgring, including his car sharing, weather conditions, and the challenges faced by the drivers.

Read more »

Max Verstappen maakt zijn debuut in de 24-uursrace op de NürburgringMax Verstappen, het debuut van de autosportklassieker, deelt zijn auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella

Read more »