24 uur van de Nürburgring: Mercedes wint, Verstappen maakt debuut, Nederlanders winnen en Porsche in brand

Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker 24 uur van de Nürburgring en deelt zijn auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Jeroen Bleekemolen wint de SP10-klasse en Paul Meijer de Cup2-klasse. Onderaan het circuit is er een Porsche in brand gevlogen. De Mercedes #80 wint de autosportklassieker met Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin als winnaar.

De Mercedes #80 wint de autosportklassieker 24 uur van de Nürburgring met Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin als winnaar. Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker en deelt zijn auto met Lucas Auer , Jules Gounon en Daniel Juncadella .

Jeroen Bleekemolen wint de SP10-klasse en Paul Meijer de Cup2-klasse. Team Verstappen eindigt de race op de 38ste plaats op 21 ronden achterstand. Onderaan het circuit is er een Porsche in brand gevlogen. Verstappen heeft genoten van het racen met een GT3 op de Nürburgring en heeft indruk gemaakt bij zijn debuut.

De voorsprong van de leidende Mercedes slinkt en de Lamborghini met startnummer #84 heeft slechts 2.45 achterstand. De auto van Verstappen staat nog altijd in de pits en bevindt zich op de ranglijst nu tussen de lagere klassen. De Nederlanders naast de baan hoeven niet in zak en as te zitten. Er is een toeschouwersrecord op de Nürburgring met 352.000 racefans.

De Mercedes van Verstappen staat nog altijd in de pits en bevindt zich op de ranglijst nu tussen de lagere klassen. De auto van Jeroen Bleekemolen is nog volop in de strijd om de zege in de SP10-klasse. De monteurs stoppen met werken aan de Mercedes van Verstappen en Juncadella stapt uit. Het zou gaan om een probleem met de aandrijfas





24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert, duel tussen MercedesMax Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer 80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt.Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

