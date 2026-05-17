24 Hours of the Nürburgring Liveblog

Follow the real-time news and updates from the 24 Hours of the Nürburgring race, including Max Verstappen's debut, technical issues, crashes, and strategy.

Welkom in ons liveblog over de 24 uur van de Nürburgring , met Max Verstappen die zijn debuut maakt in de autosportklassieker. Nieuwejaar. De Lamborghini met startnummer #84 is er ook langs en er wordt nog van alles van de auto gehaald.

Op herhalingen is te zien dat de bolide achterop het circuit snelheid verliest. Technische problemen horen bij enduranceracen, maar na bijna 21 uur vooraan gereden te hebben is dit een grote tegenvaller. Juncadella is de leiding kwijt en hij rijdt langzaam de pits in. Wat is er aan de hand met de Mercedes?

Engel heeft het gat naar Juncadella (team Verstappen) gedicht: van de 45 seconden zijn er nog maar drie over. Dit kan ook komen door pech met een 'code 60', waardoor je van je gas moet. Het is niet de race van Nicky Catsburg en zijn team. Gisteren verloor de Lamborghini met startnummer #130 al veel tijd met schade en nu staat de bolide weer stil.

Een teleurstellende race voor de tweevoudig winnaar. Oei, Verstappen is enorm goed weggekomen in zijn laatste ronde. De bolide voor hem crashte vlak voor zijn neus na contact met een andere auto. Dat ging bijna helemaal mis.

Verstappen en Engel rijden de pits in. Verstappen is in de laatste ronde nog eens dertien seconden uitgelopen op de zuster-Mercedes, en hij geeft het stuurtje nu over aan Juncadella. Het lijkt weinig, maar met vier uur op de klok is er nog een lange weg te gaan. Een reguliere race op de Nürburgring duurt ook vier uur.

Het is nog verre van beslist. Verstappen is serieus gas aan het geven: hij heeft nu een voorsprong van meer dan dertig seconden op Engel. Hij zit even klem achter een Porsche, maar na stevig knipperen met zijn koplampen vecht hij zich langs de achterblijver. Verstappen blijft zitten en Engel stapt in de tweede Mercedes.

Beide heren hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Engel even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto (of hij bijvoorbeeld met hetzelfde vermogen reed) in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag.

De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer #80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel.

Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding.

Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen. Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is.

Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt. Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest





