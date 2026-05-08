200 mensen demonstreren tegen noodopvang voor vluchtelingen bij voetbalclub in IJsselstein

Een groep mensen in IJsselstein heeft protest gehouden tegen de komst van een noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van voetbalclub IJFC. De betogers gaven bij het stadhuis een petitie aan de burgemeester met meer dan 2600 figuren van mensen die het veld tegen herbestemming voor noodopvang willen beschermen. Er liepen kinderen mee met borden waarop teksten als 'rode kaart voor de gemeente', 'wij willen voetballen, blijf van ons veld af' en 'gemeente, wees geen voetbaldief' waren geschreven. Tijdens de tocht waren enkele fakkels afgestoken bij het stadhuis en er waren explosies met zwaar vuurwerk in reactie op de politie. Enkele personen zijn aangehouden.

Een groep van circa 200 mensen heeft in IJsselstein een demonstratiemars gehouden tegen de komst van een noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van voetbalclub IJFC .

Er heerste goede sfeer tijdens de tocht, maar er zijn enkele fakkels afgestoken bij het stadhuis waar de betogers een petitie boden aan de burgemeester. Enkele leden van de anti-azc-protestgroep Nationale Trots waren aanwezig en reageerden relatively rustig, maar er waren ook explosies met zwaar vuurwerk toen de politie door hen werd aangevallen. Enkele personen zijn aangehouden, waaronder een 20-jarige man uit IJsselstein.

