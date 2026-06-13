20.000 bezoekers verwacht tijdens Eindhoven Pride

De vierde editie van Eindhoven Pride begint zaterdag met een dienst in de Dommelhoefkerk en een parade met praalwagens. Ook gaat het Pride Vibes Festival van start op het Stadhuisplein.

Ongeveer 20.000 bezoekers worden zaterdag verwacht tijdens de vierde editie van Eindhoven Pride . Dat aantal is een verwachting van de organisatie. Via deze livestream kijk je mee met de kleurrijke parade die door de stad trekt.

Het feest begint met een dienst in de Dommelhoefkerk. Die startte zaterdagmorgen om half elf en duurde tot twaalf uur. Direct daarna volgde de opening van de Prideweek, met een parade met praalwagens in plaats van bootjes. Ook gaat zaterdag het Pride Vibes Festival van start op het Stadhuisplein, die begint na de parade met praalwagens.

Op het festival treden onder anderen 2 Unlimited, Samantha Steenwijk en Megan Schoonbrood op. zegt Benjamin Ector, afzwaaiend bestuurder van Eindhoven Pride, dat hij op een grote opkomst rekent.

"Ik kijk met trots terug op wat we de afgelopen jaren hebben neergezet. Dit is de vierde editie, met misschien wel 20.000 bezoekers. Als je dat vergelijkt met de eerste editie, waar bijna 2.000 mensen op afkwamen, hebben we enorme stappen gemaakt.

" Ondanks dat het een beladen week wordt, kijkt de afzwaaiende bestuurder uit naar de aankomende dagen. "Ik word nu nog heel erg geleefd om deze editie in goede banen te leiden, maar ik denk dat het besef pas komt als ik zondag wakker word. Dan pas dringt het door dat dit de laatste Pride was die ik heb georganiseerd.

" Toch belooft hij op de achtergrond beschikbaar te blijven voor het nieuwe bestuur. "We mogen trots zijn dat we zo'n leuk, toegankelijk en kleurrijk evenement in Eindhoven hebben. " De parade met praalwagens is het startschot van de Prideweek. Van 13 tot en met 31 juni worden er in Eindhoven allerlei activiteiten georganiseerd, van feesten tot workshops.

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