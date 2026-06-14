17-jarige Bob Mes verliest drie vingers door illegaal vuurwerk

Bob Mes had al een onderbuikgevoel dat er iets zou gebeuren op oud en nieuw. Hij was met een vriend kijken bij mensen die vuurwerk aan het afsteken waren toen hij iets op de grond zag liggen. Hij pakte het op en wilde het weggooien maar voor hij het wist ontplofte het al in zijn hand. Gek genoeg voelt hij niets direct na de explosie. Hij zag zijn hand niet omdat hij een bontjas aanhad die deels was ontploft. Binnen zes minuten staat de ambulance op de stoep. Zijn duim wordt meteen al opgegeven en in het ziekenhuis worden ook zijn wijsvinger en middelvinger geamputeerd. Maar liefst vijf uur ligt Bob op de operatietafel.

Op oudjaarsnacht verandert het leven van de 17-jarige Bob Mes in één klap als een illegale mortierbom in zijn hand ontploft. Hij verliest drie vingers maar besluit zijn verhaal met humor en openheid te delen op TikTok en Instagram .

"Er kan veel tegenzitten in je leven maar je moet ook door" zegt hij. Bob Mes had al een onderbuikgevoel dat er iets zou gebeuren op oud en nieuw.

"Ik voelde gewoon dat er iets mis zou kunnen gaan" herinnert hij zich. Hij was met een vriend kijken bij mensen die vuurwerk aan het afsteken waren toen hij iets op de grond zag liggen.

"Ik pakte het op en wilde het weggooien maar voor ik het wist ontplofte het al in mijn hand" vertelt hij. Gek genoeg voelt hij niets direct na de explosie.

"Het was wel warm maar ik kreeg natuurlijk een adrenalinekick" zegt hij. Hij zag zijn hand niet omdat hij een bontjas aanhad die deels was ontploft. Op de hoek vroegen ze aan mensen of zij een ambulance wilden bellen. Die dachten eerst dat hij een grapje maakte waarop hij zijn arm uit zijn jas trok.

Toen zag hij zelf ook voor het eerst dat er nog weinig van zijn hand over was. Binnen zes minuten staat de ambulance op de stoep. Zijn duim wordt meteen al opgegeven en in het ziekenhuis worden ook zijn wijsvinger en middelvinger geamputeerd. Maar liefst vijf uur ligt Bob op de operatietafel.

"Toen ik wakker werd wist ik meteen dit gaat mijn leven veranderen" zegt hij. Maar hij is ook altijd positief geweest omdat hij er überhaupt nog is. Het had ook erger kunnen aflopen. Bob ligt twee weken in het ziekenhuis.

Uit verveling gaat hij korte video's voor Instagram en TikTok maken. Zijn eerste video staat al een uur na de operatie online.

"Ik lag in bed en had niets te doen dus ik postte een grappige video over waar is nou mijn hand een parodie op met waar is nou mijn strijkijzer" vertelt hij. En opeens ging die video viraal. In een week tijd had hij 21 duizend volgers en zo'n 6,5 miljoen views op TikTok.

Eigenlijk was het nooit zijn intentie om dit voor een groot publiek te doen maar hij had geen zin om elke keer iedereen te appen over hoe het met hem ging. Hij denkt dat volgers aansloegen op zijn positieve en grappige manier van vertellen. Mensen zeiden als mij dit zou overkomen dan zou ik er niet zo bij zitten maar zo staat hij niet in. Er kan veel tegenzitten in je leven maar je moet ook door zegt hij.

Hij wilde niet stilstaan. In eerste instantie geeft hij dagelijkse updates vanuit het ziekenhuis. De eerste weken bonkte zijn hand heel erg fantoompijn noemt hij dat dus daar vertelde hij over. De artsen gaven aan dat het herstel wel jaren kon duren maar binnen twee maanden was de zenuwpijn weg.

Het gekke is wel dat je altijd het gevoel blijft houden dat je vingers er nog zijn. De zenuwen kan hij gewoon nog bewegen maar het doet geen pijn meer. Eens terug in het normale leven begint hij met content over zijn leven met een stompje. Hij heeft natuurlijk niet echt een stompje maar een goede vriendin van hem noemde hem eens Bob het stompje en toen dacht hij dat wordt mijn naam.

Soms krijgt hij wel vervelende reacties onder zijn video's. Hij kan daar eigenlijk alleen maar om lachen want de meeste haatreacties zijn zo dom. Samen lopen we naar de plek waar het ongeluk gebeurde op oudjaarsnacht. Hij merkt dat hij het moeilijk vindt om hier weer te zijn.

Laatst was hij ook een patatje halen om de hoek en toen kwam iemand naar hem toe die het ongeluk had zien gebeuren. Ze omhelsde hem en vertelde dat ze nu therapie had om het te verwerken. Toen brak hij. Het is de enige keer geweest dat hij heeft gehuild om de situatie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bob Mes Illegaal Vuurwerk Mortierbom Oudjaarsnacht Tiktok Instagram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Givairo Read over geruchten rondom mogelijke transfers naar Manchester City en Bayern MünchenJonge rechtsback Givairo Read (20) laat weten dat hij zich niet laat leiden door speculaties over een mogelijke overstap naar topclubs. Hij benadrukt dat hij zijn eigen keuzes maakt en eventuele beslissingen bespreekt met familie en zijn zaakwaarnemer, terwijl hij de Feyenoord-supporters dankbaar blijft.

Read more »

‘Voor de gek gehouden’, gedoe rond motorcrosskwalificatie Zwarte CrossDeelnemers aan de motorcrosskwalificatie voor de Zwarte Cross zijn niet blij met de gang van zaken.

Read more »

Van Hecke emotioneel en trots: 'Mijn vader was gek van het Nederlands elftal'Voor Jan Paul van Hecke komt zondag normaal gesproken een volgende droom uit, als hij zijn WK-debuut maakt voor het Nederlands elftal. De Zeeuw, afkomstig uit een voetbalgekke familie, fantaseerde er vroeger zo vaak over met zijn vader en drie broers. En natuurlijk met oom Jan Poortvliet, verliezend WK-finalist in 1978.

Read more »

Van onze correspondent: Rudy Bouma (VS & Canada)In deze aflevering van 'Van onze correspondent' spreekt Rudy Bouma, correspondent VS & Canada, over zijn ervaringen in Washington onder de tweede Trump-administratie. Hij vertelt hoe hij zich voorbereidde op de chaos en hoe hij de enorme stortvloed aan nieuws verwerkt. Ook komt aan bod hoe hij zonder auto over de grond komt in de heringerichte stad Washington en hoe hij met de drukte omgaat. Hij reflecteert op zijn overgang van diepgaande tv-journalistiek bij Nieuwsuur naar de snelle correspondentiewereld. Daarnaast ontstaat een emotionele herinnering aan zijn jeugd tijdens de opname, en hij realiseert dat hij nu zijn jeugddroom van reizend journalist leven.

Read more »