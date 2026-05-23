150-jarig jubileum Pinksterfeesten Delfzijl: opening

De Wereld Draait Door brengt uitgebreid verslag van de uropees-zondag-vieringen in Delfzijl, toen duizenden bezoekers de havenstad trokken voor de officiële opening van de lokale Pinksterfeesten.
In beeld: 150 jaar Pinksterfeesten in Delfzijl In Delfzijl vieren ze al 150 jaar lang feest tijdens Pinksteren. De Zielster Pinksterfeesten staan al anderhalve eeuw bol van muziek, vertier, kermis en gezelligheid.
Hoewel er al een aantal dagen van alles te doen is in de havenstad, worden de Pinksterfeesten officieel geopend op zaterdagochtend, bij het monument aan de Kustweg, om 11.00 uur, door de burgemeester. De vlag wordt gehesen door het Zeekadetkorps Delfzijl en het kanon knalt.
'Hier draait alles om', zegt één van de mannen die verantwoordelijk is voor het afschieten. 'Ook dit kanon is al 150 jaar oud', zegt zijn collega. De penningmeester, Meindert Mossel, is verheugd: 'Ongelooflijk hè. Dat is wat.
En dan dit weer erbij, alle gebeden zijn verhoord.
' Ook burgemeester Ben Visser heeft het naar z'n zin. '150 jaar, da's een hele poos. Meindert en Fred (Kappelhof) zijn er al 150 jaar bij, maar dit is pas mijn vijfde jaar', grapt Visser.
'Ik geniet er elk jaar weer van. 'Video: RTV Noord
