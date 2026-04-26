135 Jaar Familiebedrijf: Café Hofsteenge in Grolloo Bestaat Jubileum

Café Hofsteenge in Grolloo viert 135 jaar bestaan en is nog steeds in handen van dezelfde familie. Van tramwachtruimte tot geliefde kroeg, het café heeft een rijke geschiedenis en een unieke sfeer.

Café Hofsteenge in Grolloo viert dit jaar een bijzonder jubileum: 135 jaar. Wat ooit begon als een eenvoudige wachtruimte voor tramreizigers is uitgegroeid tot een geliefd en iconisch café, en het opmerkelijke is dat het al die tijd in handen is gebleven van dezelfde familie.

John Hofsteenge, die opgroeide in de kroeg en in de jaren tachtig eigenaar was, deelt graag anekdotes uit het verleden. Hij herinnert zich bijvoorbeeld groepen jagers die hun wild rechtstreeks op de tafels deponeerden, terwijl hun geweren tegen de muur leunden. Tegenwoordig zijn het zijn zoons, Bart en Frans, die het café runnen. Zij blikken met trots terug op de rijke geschiedenis van Hofsteenge.

De oorsprong van het café gaat terug tot 1891, toen het nog geen kroeg was, maar een wachtruimte voor passagiers van de tram die door Grolloo reed. John Hofsteenge legt uit dat de wachtkamer bedoeld was om reizigers te beschermen tegen de kou. Een bijzonder detail uit die tijd is dat de eerste telefoon van het dorp in Hofsteenge hing.

Deze werd gebruikt om de aankomsttijden van de tram door te geven, zodat reizigers niet onnodig hoefden te wachten op een klein zijspoor. Door de jaren heen transformeerde de wachtruimte in een volwaardige kroeg, overgenomen door de ouders van John. Zij introduceerden feesten en zorgden ervoor dat de kroeg een ontmoetingsplek werd voor de lokale gemeenschap. In de jaren zestig werd Café Hofsteenge een vaste stek voor de bekende bluesmuzikant Harry Muskee.

Hij vond geen geluk in Assen en kon, dankzij de ouders van John, in een boerderij in Grolloo gaan wonen. Muskee werd al snel een kind van de kroeg en bouwde een hechte band op met moeder Grietje, die bijvoorbeeld zijn kleding repareerde. Na optredens zorgde zij vaak voor een warme maaltijd voor Muskee en zijn band. John Hofsteenge bouwde in de jaren tachtig het café verder uit met een moderne keuken, een groter terras en een feestzaal.

Het hoogtepunt kwam in 2016 met het Holland International Blues Festival in de achtertuin. Na 38 jaar droeg hij het stokje over aan zijn zoons Bart en Frans. Zij zijn vastbesloten om de geest van de kroeg te behouden, terwijl ze tegelijkertijd kleine moderniseringen doorvoeren. De mogelijkheid van een vijfde generatie Hofsteenge die het café overneemt, is zeker niet uitgesloten, aangezien de kinderen van Bart en Frans al vroeg in aanraking komen met de charme van de kroeg. Een groots feest staat gepland om het 135-jarig bestaan te vieren





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dries Roelvink viert 40 jaar op het podium: 'Nog lang niet klaar'Dries Roelvink blikt terug op een succesvolle carrière van 40 jaar en laat weten nog lang niet te stoppen. Zijn jubileumconcert in het Concertgebouw is uitverkocht en hij vertelt over zijn muzikale ontwikkeling, zijn jeugdidool Ben Cramer en zijn diverse bezigheden naast het zingen.

Politie zoekt man na gewelddadige mishandeling tijdens carnaval in EindhovenDe politie is op zoek naar een man die tijdens carnaval een 20-jarige man zonder aanleiding knock-out sloeg bij café 't Lempke in Eindhoven. Het slachtoffer raakte bewusteloos en liep een gescheurde lip op. De politie vermoedt dat de dader een vechtsporter is.

Man zonder reden hard tegen grond geslagen, politie zoekt agressievelingDe politie is op zoek naar een man die tijdens carnaval een 20-jarige man met één snoeiharde klap tegen de grond sloeg bij café 't Lempke in Eindhoven. Dit gebeurde 17 februari rond halfvier 's nachts. 'Zonder reden, lijkt het', meldt de politie zondagochtend op Instagram.

Politie zoekt man na gewelddadige mishandeling tijdens carnaval in EindhovenDe politie is op zoek naar een man die tijdens carnaval een 20-jarige man zonder reden knock-out sloeg bij café 't Lempke in Eindhoven. Het slachtoffer raakte bewusteloos en liep een gescheurde lip op. De politie vermoedt dat de dader een vechtsporter is.

Sawe viert marathonrecord: 'Fantastisch om 1.59.30 op de klok te zien''Een historisch moment', zegt Jos Hermens, die in Londen getuige was van de eerste marathon binnen twee uur.

135 Jaar Familiebedrijf: Café Hofsteenge in Grolloo Bestaat JubileumCafé Hofsteenge in Grolloo viert 135 jaar bestaan en is nog steeds in handen van dezelfde familie. Van tramwachtruimte tot geliefde kroeg, het café heeft een rijke geschiedenis en een sterke band met de lokale gemeenschap.

