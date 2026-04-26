135 Jaar Familiebedrijf: Café Hofsteenge in Grolloo Bestaat Jubileum

Café Hofsteenge in Grolloo viert 135 jaar bestaan en is nog steeds in handen van dezelfde familie. Van tramwachtruimte tot geliefde kroeg, het café heeft een rijke geschiedenis en een sterke band met de lokale gemeenschap.

Café Hofsteenge in Grolloo viert dit jaar een bijzonder jubileum: 135 jaar. Wat ooit begon als een eenvoudige wachtruimte voor tramreizigers is uitgegroeid tot een geliefd en iconisch café, en het opmerkelijke is dat het al die tijd in handen is gebleven van dezelfde familie.

John Hofsteenge, die opgroeide in de kroeg en in de jaren tachtig eigenaar was, deelt graag anekdotes uit het verleden. Hij herinnert zich bijvoorbeeld groepen jagers die hun wild rechtstreeks op de tafels deponeerden, terwijl hun geweren tegen de muur leunden. Tegenwoordig staan zijn zoons Bart en Frans aan het roer, en ze voelen zich vereerd om deze traditie voort te zetten.

De geschiedenis van Hofsteenge begint in 1891, toen het nog geen café was, maar een wachtruimte voor passagiers van de tram die door Grolloo reed. In die tijd was er slechts één tramspoor, en de wachtruimte bood reizigers beschutting tegen de kou. De eerste telefoon van het dorp bevond zich in Hofsteenge en werd gebruikt om de aankomsttijden van de tram te communiceren.

Door de jaren heen transformeerde de wachtruimte in een volwaardige kroeg, overgenomen door de ouders van John Hofsteenge. In de jaren zestig werd het café een vaste stek voor de bekende bluesmuzikant Harry Muskee, die via de familie Hofsteenge een onderkomen vond in een boerderij in Grolloo. Muskee ontwikkelde een hechte band met moeder Grietje, die zijn kleding repareerde en hem na optredens voorzag van een warme maaltijd.

John Hofsteenge breidde het café in de jaren tachtig uit met een moderne keuken, een groter terras en een feestzaal. Het hoogtepunt kwam in 2016, toen het Holland International Blues Festival in de achtertuin werd gehouden. Na 38 jaar droeg hij het beheer over aan zijn zoons Bart en Frans. Zij zijn trots op hun erfgoed en willen de geest van de kroeg behouden, terwijl ze tegelijkertijd kleine moderniseringen aanbrengen.

Ze koesteren de verhalen van hun voorgangers en de band met vaste stamgasten. De mogelijkheid van een vijfde generatie die het café overneemt, is zeker niet uitgesloten, aangezien hun kinderen al op jonge leeftijd in de kroeg rondhuppelen. Voorlopig staan Bart en Frans nog aan het roer en staan er feestelijkheden gepland om het 135-jarig bestaan te vieren





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Café Hofsteenge Grolloo Familiebedrijf Jubileum Harry Muskee

United States Latest News, United States Headlines

