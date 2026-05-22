113-bankjes: plaatsen maar praten ook voorkomen

De 113-bankjes, ofwel 1k Z1E J3-bankjes, zijn geplaatst om mensen te laten praten. Bovendien kunt u als bankje worden gebruikt om uit te rusten. Als je merkt dat iemand hulp nodig heeft, kun je een QR-code scannen. Via de QR-code kom je op de website van de stichting 113, waar je praktische tips vindt over een gesprek kunnen aangaan.

Op maandagavond 19 mei werd in Emmen een 113-bankje onthuld. Dit bankje is geplaatst voor Gijs van der Werf, die vorig jaar uit het leven stapte.

Sinds september 2022 hebben er in Nederland meer dan 4500 pakketten besteld voor een 113-bankje. Momenteel staan er door heel Nederland meer dan 2000 bankjes. In Drenthe zijn de bankjes te vinden. Momenteel staan 109 bankjes in de provincie.

In de gemeenten Emmen en Hoogeveen staan de meeste bankjes, respectievelijk 35 en 31. De 113-bankjes zijn geplaatst om mensen te laten praten, het waardevolle moment om even te kletsen, maar ze bieden ook de ruimte voor een goed gesprek. Ieder kan er gebruik van maken om bijvoorbeeld uit te rusten. Als je bent gaan praten en merkt dat iemand hulp nodig heeft, kun je een QR-code scannen.

