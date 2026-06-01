112-nieuws: steekpartij in Hellevoetsluis, containers ongeluk in Botlek en mehrere verkeersongelukken in Zuid-Holland

Overzicht van de belangrijkste 112-nelgevingen van 1 juni inclusief een steekpartij in Hellevoetsluis, een omgevallen container in Rotterdam en verschillende verkeersongelukken in Zuid-Holland.

In dit blog houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws van maandag 1 juni. Maandagavond vond een steekpartij plaats op de Koedijk in Hellevoetsluis waarbij een man gewond raakte.

Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw, beide in Hellevoetsluis wonende, is aangehouden. Volgens de politie ging het om een ruzie in de relationele sfeer. De verwondingen van het slachtoffer waren niet ernstig, maar een ziekenhuisopname was noodzakelijk.

Ook gisteren vond een mishandeling plaats in Rotterdam-Zuid. Een 42-jarige bestuurder van een fatbike werd aangehouden nadat hij een 82-jarige automobilist had mishandeld. De automobilist had de vrouw op de fatbike aangereden op de kruising van de Dordtsestraatweg met de Sikkelstraat. Volgens de automobilist had hij de vrouw over het hoofd gezien.

Hierop reageerde de vrouw woedend en ging de bestuurder te lijf. De man hield tijdens het incident een beursje vast in zijn arm. In de Rotterdamse Botlek was maandag de opruiming aan de gang na een omgevallen container. De container was zondagmiddag van een vrachtwagen gevallen bij een bedrijf aan de Welplaatweg, brak door een hek en kwam te liggen op naastgelegen leidingen.

Het duurde tot maandag om 04:00 uur voordat de container kon worden afgevoerd. Gespecialiseerde bedrijven waren lang bezig met leeghalen en opruimen. De container bevatte een onbekende, droge plakkerige stof. Er raakte niemand gewond.

Zondagavond had een motorrijder een ongeluk op de West-Kinderdijk in Alblasserdam. De vrouw raakte met haar motor uit de bocht, botste tegen een auto en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 21:30 uur. Ze vloog door de lucht en landde verderop op het asfalt.

Motorbekenden zagen het ongeluk en schrokken er van. De motor raakte zwaar beschadigd en werd weggehaald door een bergingsbedrijf. Op de weg lag gelekte olie en benzine die door de politie met zand werd afgedekt. Tenslotte vond in de nacht van zondag op maandag een botsing plaats op de Maassluissedijk in Vlaardingen.

Een auto raakte van de weg en botste tegen een boom. De vrouwelijke bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde vlak voor 02:00 uur. De airbags waren uitgeklapt en ook de boom was beschadigd. Een berger sleepte de auto weg





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Steekpartij Hellevoetsluis Container Ongeluk Rotterdam Botlek Motorongeluk Alblasserdam Verkeersongeval Vlaardingen Mishandeling Rotterdam Fatbike

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

112-nieuws: Brandweer haalt persoon boven water | Brand in bovenwoning UtrechtIn dit blog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws uit de provincie Utrecht in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei.

Read more »

Branden, steekpartijen en verkeersongeval in nachtelijke incidenten in Zuid-HollandIn de nacht van 31 mei werden brandweer en politie meerdere keren gealarmeerd in Zuid-Holland. Vijf bestelbusjes brandden in Rotterdam, bij twee steekpartijen raakten mannen zwaargewond en in Schiedam werd een man met zijn hond gered uit een woning. Ook een auto crashte op de A20/A4-verbinding.

Read more »

112 Nieuws: Tunnel onder water in Enschede | Code geel vanwege onweersbuienIn dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel. Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van zondag 31 mei.

Read more »

112 Nieuws: Tunnel onder water in Enschede | Code geel vanwege onweersbuienIn dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel. Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van zondag 31 mei.

Read more »