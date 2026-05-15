112-nieuws in Overijssel: ongelukken, branden en misdrijven van vrijdag 15 mei

Dit bericht bevat het laatste 112-nieuws in Overijssel, inclusief een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven op vrijdag 15 mei. Er zijn twee fietsers betrokken bij een ongeluk op het fietspad langs de Oldemarktseweg in Basse, waarbij één slachtoffer ernstig gewond is geraakt. Ook is er brand uitgebroken in een veranda en schuur achter een woning in Vroomshoop, waarbij meerdere omliggende woningen zijn ontruimd.

In dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel . Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van vrijdag 15 mei.

Op het fietspad langs de Oldemarktseweg in Basse zijn vlak na middernacht twee fietsers frontaal op elkaar gebotst. De fietsers kwamen uit tegengestelde richting en kwamen allebei hard ten val. Op het moment van het ongeluk reedt er een politiewagen langs. Agenten verleenden direct eerste hulp.

Een van de slachtoffers raakte er ernstig aan toe, waarna een traumahelikopter werd opgeroepen. De trauma-arts reed mee met de ambulance naar het ziekenhuis. Ook de andere fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het fietspad is afgesloten voor onderzoek door de verkeersongevallenanalyse.

Ook één rijstrook van de Oldemarktseweg was tijdelijk dicht om hulpdiensten de ruimte te geven. Achter een woning aan de Linderflier in Vroomshoop is donderdag rond middernacht brand uitgebroken in een veranda en schuur. Vanwege de dichte bebouwing schaalde de brandweer op naar middelbrand. Uit voorzorg werden meerdere omliggende woningen ontruimd.

Bewoners en dieren konden op tijd in veiligheid worden gebracht. De brand zorgde voor veel rookoverlast in de buurt. De brandweer moest delen van de veranda en schuur slopen om het vuur goed te kunnen blussen. Nadat metingen waren gedaan en de situatie veilig bleek, mochten bewoners terug naar huis. De oorzaak van de brand wordt onderzocht





