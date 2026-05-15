112 Nieuws in de Regio

Hieronder vindt u het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws uit de regio op vrijdag 15 mei, inclusief een ongeval tegen een betonnen middenberm, cocaïne-geilijnde verdovende middelen in een koelcontainer en een pick-up die uitgebrand is.

Auto rijdt tegen betonnen middenberm | Douane vindt lading cocaïne tussen beschimmeld fruit In dit blog houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws uit de regio van vrijdag 15 mei.

Op de Nieuwe Damlaan in Schiedam zijn vrijdagavond twee auto's in botsing gekomen. Een van de voertuigen eindigde hierna tegen de betonnen middenberm. De bestuurder van deze auto raakte lichtgewond, de rest van de betrokkenen kwam met de schrik vrij. Tijdens het afhandelen van het ongeluk heeft een andere automobilist een boete gekregen, omdat hij filmend met mobiel in zijn handen voorbijreed.

Bij een reguliere controle in de haven van Rotterdam heeft de douane een lading verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne, aangetroffen in een koelcontainer. De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en had als eindbestemming Spanje. De controle vond plaats op donderdag 7 mei. In de koelcontainer werd pulp van de vrucht tamarinde bewaard.

Deze moest bevroren worden bewaard, maar de container werd op 12 graden vervoerd. Hierdoor was de lading beschimmeld en werden meerdere douanemedewerkers in de buurt van de lading onwel. Er is daarom besloten de hele lading te vernietigen. Hoeveel cocaïne er aanwezig was, kon dus niet worden vastgesteld.

Op de Hogelandseweg in Spijkenisse is vrijdagavond een pick-up uitgebrand. De gehele voorkant van het voertuig en een groot deel van de cabine zijn zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. De brand begon rond 18:20 uur.

Volgens 112-correspondenten begonnen de vlammen in de motor en stond al snel de gehele voorkant in brand





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Newsletters Newsletters For Recode Headlines Headlines For Newsletters Criminal News Criminal News Category Accident Traffic Accident Kind Inch Penny

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meer agressieve ganzen in de regio, vooral grauwe en nijlganzenIn deze tijd van het jaar zijn ganzen erg agressief, vooral grauwe en nijlganzen. Hun aantallen zijn toegenomen omdat we de ideale omstandigheden voor ganzen hebben gecreëerd, zoals groene woestijnen en Engels raaigras.

Read more »

112-nieuws in Overijssel: ongelukken, branden en misdrijven van vrijdag 15 meiDit bericht bevat het laatste 112-nieuws in Overijssel, inclusief een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven op vrijdag 15 mei. Er zijn twee fietsers betrokken bij een ongeluk op het fietspad langs de Oldemarktseweg in Basse, waarbij één slachtoffer ernstig gewond is geraakt. Ook is er brand uitgebroken in een veranda en schuur achter een woning in Vroomshoop, waarbij meerdere omliggende woningen zijn ontruimd.

Read more »

112 Nieuws: Politie troost jongen met teddybeer na aanrijdingIn dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel. Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van vrijdag 15 mei.

Read more »

112-nieuws: Vrachtwagen vliegt in brand | Fietser gewond na botsingIn dit blog van vrijdag 15 mei houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws uit de provincie Utrecht.

Read more »