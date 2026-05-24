100 kilometer hardlopen voor femicide: Jens Wiegers zet zich in

Jens Wiegers uit Heerhugowaard loopt vandaag 100 kilometer hard voor het goede doel om geld in te zamelen voor de strijd tegen femicide. Hij wil met zijn actie Run For A Cause de aandacht voor dit ernstige probleem in Nederland vergroten.

De teller staat op ruim 4.500 euro. De verwachting is dat hij zo'n 12 tot 14 uur bezig is om de 100 kilometer te lopen. Hij is trots op zijn actie en vindt het belangrijk om zich in te zetten voor de strijd tegen femicide, vooral als man. Wiegers heeft de actie bedacht na drie berichten in de media over femicide in één week tijd.

Hij wil met zijn actie een nieuwe uitdaging aanpakken en wil daarmee de aandacht voor dit onderwerp vergroten. Hij wordt bijgestaan door onder meer sportvrienden, zoals Yentle, die hem een topper vindt. Zij vindt het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan femicide, vooral omdat het een serieuze bedreiging is voor vrouwen in Nederland





