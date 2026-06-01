100 dagen minderheidskabinet: expert ziet ruimte voor verbetering

Hoogleraar Claes de Vreese blikt terug op de eerste honderd dagen van het kabinet-Jetten en wijst op gemiste kansen voor samenwerking met de oppositie.

Deze week bereikt het kabinet-Jetten de grens van honderd dagen. Honderd dagen waarin D66, VVD en CDA op zoek moesten naar meerderheden in de Tweede én Eerste Kamer , voor zo ongeveer elk plan.

Ondanks al het optimisme in het begin vindt Claes de Vreese, die de coalitiepartijen adviseerde over de minderheidsconstructie, dat het kabinet nog wel wat te leren heeft. De Vreese is hoogleraar politieke communicatie en expert op het gebied van minderheidskabinetten. Hij gaf op 19 januari de informateurs advies over een minderheidskabinet. Een gewaagd experiment, waarschuwde hij toen.

Hij wees er destijds op dat Nederland veel voorwaarden mist die in andere landen een minderheidskabinet tot een succes maken. Zoals een eenkamerstelsel zonder Eerste Kamer, politiek vertrouwen en onderling vertrouwen, zegt De Vreese. De Vreese benadrukte vooraf dat een minderheidskabinet alleen kan functioneren als er actief wordt samengewerkt met de oppositie. En daar valt nog wel wat te verbeteren, concludeert hij nu na bijna honderd dagen.

Je ziet nu vanuit het kabinet: dit is ons voorstel. In sommige gevallen presenteren ze het alsof ze een meerderheidskabinet hebben, zegt De Vreese. In Zweden en Denemarken zijn de meeste kabinetten minderheidskabinetten. In Noorwegen de afgelopen vijftig jaar zelfs allemaal.

Die kabinetten zitten doorgaans de hele rit uit en leveren stabiel beleid op. Nederland heeft amper ervaring met een minderheidskabinet. Het laatste échte minderheidskabinet dateert uit 1939: kabinet-Colijn V hield het toen slechts enkele dagen vol. Als je het besef dat je in een minderheidskabinet zit, laat indalen, ga je je misschien ook anders opstellen. Als oppositiepartij ben je dan ook een soort medewetgever, zegt De Vreese.

Over twee jaar zijn de rollen misschien omgedraaid. Dat besef, dat je af en toe aan het stuur zit en af en toe in de oppositie maar allemaal gezamenlijk wetgeving maakt, ontbreekt nu. Samen met hoogleraar politicologie Tom van der Meer hamerde De Vreese aan de start van het minderheidskabinet op een goede samenwerking en eenduidige communicatie. Maar hij ziet daar nu nog te weinig van terechtkomen.

Je moet heel open zijn als je samen iets voor elkaar wilt krijgen. Dus niet alles tot in details vastleggen. Hoofdlijnen en dan de oppositie erin meekrijgen. Er is geen oude stijl meer.

Dat het kabinet vooral inzet op vooral kleine onderwerpen, baart De Vreese ook zorgen. Beter zou volgens hem zijn dat het kabinet met grote thema's aan de slag gaat. En daar dan een breed draagvlak bij zoeken om ook echt jaren vooruit te kunnen. Iedereen betrekken.

Dan verander je ook echt de cultuur vanuit een minderheidskabinet. Het kabinet-Jetten kampt met nog een probleem: Nederland heeft ook een Eerste Kamer. Die moet ook akkoord gaan met regeringsbeleid. Coalities moeten ook daar een meerderheid krijgen.

Scandinavische landen hebben een éénkamerstelsel, zonder Eerste Kamer. De Eerste Kamer is eigenlijk een derde politieke ronde geworden. Die politieke rol maakt het extra complex, zegt De Vreese. In Denemarken geldt ook het principe van negatief parlementarisme: een regering kan aanblijven zolang er geen meerderheid tégen is.

Dat is wezenlijk anders dan het idee dat een kabinet een vaste meerderheid vóór zich moet hebben. De Vreese: Je moet bereid te zijn te onderhandelen en akkoord te gaan met dingen die je niet per se leuk vindt. Kabinet én oppositie. De eerste honderd dagen hebben laten zien dat het kabinet worstelt met het vinden van de juiste balans tussen eigen initiatief en samenwerking met de oppositie.

Waar de coalitie in het begin vol optimisme begon, blijkt de dagelijkse praktijk weerbarstiger. De Vreese wijst op het gebrek aan ervaring met minderheidskabinetten in Nederland als een belangrijke factor. In Scandinavische landen is het de norm, maar hier moeten politici wennen aan een dynamiek waarbij steun van de oppositie essentieel is. Het kabinet heeft de neiging om voorstellen te presenteren alsof het een meerderheid heeft, wat leidt tot wrijving.

Daarnaast is de rol van de Eerste Kamer een extra obstakel. In tegenstelling tot landen met een eenkamerstelsel, moet het kabinet ook daar een meerderheid zien te vinden, wat de onderhandelingen complexer maakt. De Vreese pleit voor een cultuuromslag: niet alleen het kabinet, maar ook de oppositie moet zich realiseren dat zij medewetgevers zijn.

Het idee dat je af en toe aan het stuur zit en af en toe in de oppositie, maar samen verantwoordelijk bent voor wetgeving, is nog niet volledig doorgedrongen. Om het minderheidskabinet succesvol te maken, adviseert De Vreese om in te zetten op grote thema's in plaats van kleine onderwerpen. Door breed draagvlak te zoeken voor belangrijke kwesties, kan het kabinet stabiliteit creëren voor de lange termijn. Transparantie en open communicatie zijn daarbij cruciaal.

Het moet niet gaan om het tot in detail vastleggen van afspraken, maar om het schetsen van hoofdlijnen en de oppositie daarin meenemen. Dit vereist een andere manier van politiek bedrijven, zowel van de coalitie als van de oppositie. Als deze lessen worden getrokken, kan het kabinet-Jetten uitgroeien tot een voorbeeld van hoe een minderheidskabinet in Nederland kan functioneren. De komende maanden zullen uitwijzen of het kabinet in staat is om deze omslag te maken.

De vergelijking met Scandinavische landen is interessant, maar Nederland heeft een andere politieke cultuur. Het negatief parlementarisme in Denemarken zorgt ervoor dat een kabinet niet actief een meerderheid hoeft te hebben, zolang er geen meerderheid tegen is. Dit geeft meer ruimte voor flexibiliteit. In Nederland heerst nog het idee dat een kabinet een vaste meerderheid moet hebben, wat leidt tot spanning.

Ook de rol van de Eerste Kamer is uniek; in veel landen is er geen tweede kamer of heeft deze minder politieke macht. De Vreese stelt dat het kabinet en de oppositie moeten leren omgaan met deze complexiteit. De komende honderd dagen zullen cruciaal zijn om te zien of het kabinet zijn houding kan aanpassen.

Het risico bestaat dat het kabinet vastloopt in kleine politieke spelletjes, maar als het lukt om een bredere samenwerking te realiseren, kan het een nieuw politiek tijdperk inluiden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Minderheidskabinet Kabinet-Jetten Oppositie Politieke Samenwerking Eerste Kamer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crowdfunding voor Annie M.G. Schmidt-huis in Kapelle passeert tonHet initiatief Bij Annie Thuis, dat een herdenkplaats wil maken van het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmidt, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De crowdfunding voor het behoud en de ontwikkeling van het huis in het Zeeuwse Kapelle heeft meer dan 100.000 euro opgehaald.

Read more »

Alberta verslaat alle mannen bij Trekkerslep Lemele met Full PullAlberta Grotemarsink uit Stegeren won de Trekkerslep in Lemele door als enige vrouw in de Rop maar Raak-klasse een Full Pull neer te zetten. Met haar Steyr 8140, de Oude Beer, trok ze de zware sleepwagen over de volledige 100 meter en versloeg alle mannelijke concurrenten. Ze is al vanaf haar jeugd betrokken bij de sport.

Read more »

Megakunstwerk voor 100 jaar WieringermeerpolderIn augustus 2030 moet er een megakunstwerk klaar zijn ter viering van 100 jaar Wieringermeerpolder. Nu al zijn er tientallen bewoners mee bezig, de bedoeling is dat er uiteindelijk honderden zullen meedoen.

Read more »

Kabinet-Jetten viert bijna honderd dagen als minderheidsregeringHet kabinet-Jetten nadert de honderd dagen als minderheidsregering en zoekt voortdurend naar meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer. Expert Claes de Vreese, die de coalitiepartijen adviseerde, oordeelt dat het kabinet nog wat moet leren over samenwerking met de oppositie. Hij vergelijkt de situatie metDenemarken en Zweden, waar minderheidskabinetten veel voorkomend en succesvol zijn, en benadrukt het belang van wederzijds vertrouwen en goede gesprekken. In Nederland ontbreekt volgens hem het besef dat het een minderheidskabinet is, wat leidt tot een houding alsof het een meerderheidskabinet is. De Vreese pleit voor een cultuur van samenwerking, waarbij oppositiepartijen als medewetgevers worden betrokken.

Read more »